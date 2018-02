Conflicto con periodista es un asunto de dinero: Cabada

El alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada, exhibió ayer los contratos que la esposa del periodista Héctor González de Televisa local, Wendy Luisa Méndez Velásquez, tenía con las administraciones municipales de Héctor Murguía, Enrique Serrano y Javier González, con los que obtuvo 2 millones 35 mil pesos para un portal de Internet, “Reporte Frontera” que ya no existe.Agregó que con el Gobierno del Estado también tenía contratos y los que se han logrado obtener, a través de Transparencia, son cantidades pagadas por un monto de 784 mil pesos.“No es un asunto personal; es un asunto de dinero, en el argot, y lo digo porque me siento entre compañeros, sabemos que eso es chayote, y no es otra cosa más que eso este señor, un chayotero”, dijo.El alcalde llamó ayer a rueda de prensa, para aclarar este tema, debido a que anteriormente por el proceso de recaudación de firmas para buscar su reelección, dijo que no podía hacer declaraciones.El viernes pasado el conductor de noticias de Televisa interpuso una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGE), porque afirmó que el edil lo amenazó de muerte, lo agredió verbalmente y también lo intentó hacer físicamente.Cabada reconoció ayer que como autoridad no debió actuar así contra Héctor González y pidió disculpas a quienes lo apoyan como presidente municipal.Aseguró que durante más de dos años, González lo ha denostado y difamado, “ha hecho señalamientos, muy, muy graves, que finalmente yo absorbía, como he sido respetuoso de la crítica de todos ustedes, pero hay una gran diferencia entre la crítica y la mentira”, expuso.Detalló que el jueves pasado se encontró con el conductor de noticias en un estacionamiento de la ciudad de Chihuahua y le reclamó por ser un mentiroso y difamador.“Claro estoy de que no se lo dije en los mejores términos, pero les puedo garantizar y asegurar que jamás de mi boca salieron amenazas, mucho menos de muerte, no tengo la necesidad y no la tenía en ese momento, lo único que me motivó obviamente fue la emoción de tantos años, de tanto tiempo de estar escuchando a este sujeto, de tanta mentira que ha vertido en mi contra”, manifestó Cabada.Dijo que este asunto no es en contra de la libertad de expresión, y sostuvo que González tenía un compromiso económico con las tres administraciones anteriores que le pagaron casi tres millones de pesos, y ese es el fondo de este problema.“Yo he sido un promotor de eso permanentemente (libertad de expresión) y lo seguiré siendo, yo no me voy a detener por gente que no vale la pena como él, y que lamentablemente deshonra el decir que es periodista”, declaró.Ofreció también una disculpa a la mamá de González, “porque seguramente la traje a coalición, lo cual le ofrezco una disculpa a la señora porque no la conozco”.A su vez, Héctor González afirmó que tenía colaboración en un periódico digital, propiedad de su esposa, llamado “Reporte Frontera”, que también tenía su versión en la radio, y que al igual que otros medios, tenía una relación de publicidad, a través de un contrato con el Municipio.Sin embargo, aseguró que cuando inició el periodo del alcalde Armando Cabada, la administración municipal amedrentó a sus clientes para que dejaran de contratar publicidad en su portal de Internet.Dijo que como se quedó sin clientes, cerró el periódico digital, y afirmó que -como también confirmó Cabada-, nunca fue a pedirle recursos para su medio.“Sin embargo me dice chayotero… pero no le pido dinero; que raro, ¿no?..”, mencionó.Sostuvo que el alcalde lo agredió verbalmente y lo intentó hacer también físicamente.González declaró que continuará el proceso de las causas legales que emprendió contra Cabada.Agregó que ha interpuesto demandas ante el secretario de Gobernación, Ministerio Público, Procuraduría General de la República (PGR), y en breve ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.