El llamado del gobernador Javier Corral a boicotear la publicidad en El Diario de Juárez agrava el contexto de estigmatización contra este medio de comunicación e interfiere contra la libertad de expresión y de las empresas privadas, consideraron representantes de organizaciones internacionales.“Evidentemente, como lo hemos señalado en varias ocasiones en este contexto en el que el gobernador Corral está de forma recurrente señalando y estigmatizando al Diario de Juárez, esto se agrava con un llamado a las empresas a que no compren publicidad”, dijo Leopoldo Maldonado, coordinador del programa legal de la oficina en México de la organización Artículo 19.“Él no tiene por qué hacer estos llamados; tiene que mantenerse neutral, no puede incidir a favor de que se compren o no espacios en medios de comunicación. Y esto abona a la situación en la que, si bien tiene el derecho de expresar su opinión, también tiene la calidad de garante de que los medios no se sientan amedrentados en su labor periodística, sobre todo en un contexto de suma violencia como el de Chihuahua, que ha estado en los primeros lugares de agresiones a la prensa en los últimos 10 años”, agregó el abogado.Maldonado y otros expertos en libertad de expresión fueron consultados luego de que, ayer, Corral Jurado hizo un llamado desde su cuenta oficial en la red social de Facebook para que las empresas privadas se abstengan de comprar publicidad en este medio.“Del Depto. de publicidad del Diario de Juárez les han estado llamando a comerciantes y empresarios de Ciudad Juárez para pedirles poner en el periódico un anuncio de felicitación a mi persona con motivo de mi Primer Informe de Gobierno ayer, dando a entender que yo lo deseo o lo vería muy bien. No es así, no necesito de esas cosas, ni las promuevo, ni las quiero; soy enemigo del culto a la personalidad”, escribió Corral en su cuenta oficial de la red social.“El dinero que puedan invertir en ese tipo de anuncios de felicitación, mejor dónenlo a una asociación o a una causa, la mas (sic) social y necesaria que encuentren. No desperdicien su dinero (…)”, agregó el mandatario.El llamado, sin embargo, consideraron expertos en libertad de expresión, puede inhibir la compra de publicidad por parte de empresas privadas debido a que proviene de una autoridad con control sobre la administración pública.“Que una autoridad diga a una empresa que no compre publicidad es interferir en las decisiones de una empresa privada, porque no es cualquier persona la que lo está diciendo, sino el gobernador, lo que puede ser interpretado como acto de intimidación”, dijo Javier Garza, periodista y consultor de la Organización Mundial de Periódicos (Wan-Ifra).“Se puede interpretar como que el gobernador está llamando a las empresas a no anunciarse en un medio de comunicación, y en este caso en un medio en particular (…) Que una autoridad interfiera en una relación comercial estrictamente es indebido, es indebido para la libertad de empresa y, en este caso en particular, porque se trata del sustento de un medio, es también un ataque a la libertad de expresión, porque es decir ‘no le aporten dinero a un medio’”, agregó.También Balbina Flores, corresponsal en México de la organización Reporteros sin Fronteras, consideró que el llamado al boicot, por provenir de una autoridad, puede generar presión sobre los anunciantes.“En el momento en que esa posición, esa postura es del gobierno, es indudable que se está de alguna manera influyendo para que esto no ocurra (la compra de publicidad), y es grave porque no es obligación de los gobiernos obstruir o presionar a las empresas o a los organismos autónomos para que den sus recursos, sino garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información; lo otro está fuera de su ámbito”, dijo Flores.