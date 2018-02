Activistas de la sociedad civil manifestaron posturas encontradas respecto al recorte de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que se destinan a obras de infraestructura en zonas de atención prioritaria (ZAP) de Ciudad Juárez.Este año, la administración municipal recibirá 37 millones de pesos menos que el año pasado, informó en días pasados Juan Enrique Díaz Aguilar, director general de Planeación y Evaluación del Ayuntamiento.Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), consideró que el Municipio debería preocuparse más por reducir el presupuesto que asigna a Comunicación Social que por la falta de estos 37 millones de pesos.“Estos 37 millones comparados con lo que el Gobierno Municipal gasta en Comunicación Social realmente es poco”, dijo. “Ni siquiera es la mitad de ese recursos. No debería preocuparle porque tiene recursos, pero el Municipio tiene muy claras sus prioridades, que son la Comunicación Social”.El director de Cimap señaló que el Consejo de Desarrollo Social y Participación Ciudadana solicitó al Municipio destinar 50 millones de pesos para atender zonas que no están dentro de las ZAP pero que requieren atención, petición que, dijo, el Ayuntamiento ignoró.De acuerdo con Ortiz Quintana, el organismo también pidió a los diputados federales interceder ante la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para modificar la forma en que se definen las zonas argumentando que ésta no responde hoy a las necesidades de la ciudad, solicitud que, señaló, también ignoraron.Alcides Flores Martínez, director de Ciudadanos Organizados por el Desarrollo Integral de las Comunidades (Codic), consideró negativo el recorte de recursos.“Hay un rezago social y urbano que se ha venido acumulando año tras año y se viene acumulando por el crecimiento que ha tenido la ciudad en estos últimos años. Las necesidades crecen y los recursos desafortunadamente de los tres niveles de gobierno se van disminuyendo cada vez más”.Señaló que las autoridades deben reconsiderar el recorte presupuestal para Juárez y establecer acciones conjuntas para garantizar el bienestar de la población.

