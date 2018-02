Un hombre que presuntamente provocó un incendio en una vecindad de la colonia Médanos fue puesto a disposición de un Tribunal de Control acusado de los delitos de daños, lesiones e intento de homicidio.Presuntamente Óscar David N. G. colocó varios muebles en dos puertas para impedir la salida de una persona, cortó la manguera de una estufa provocando una fuga y prendió fuego, además de lesionar con un vidrio a un inquilino.El domingo pasado aproximadamente a las 21:10 horas se recibió una llamada de emergencia al 911 en la que se reportaba un incendio en una vecindad ubicada en las calles Ejido Guzmán y Ejido El Encanto.El puesto de mando comisionó a los elementos de la unidad 343 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), quienes al llegar se entrevistaron con un hombre que manifestó que vive en ese inmueble y al llegar no pudo entrar porque el encargado de cobrar la renta, Óscar David había bloqueado la puerta principal con tambos para la basura y un sillón.También refirió que Óscar le había dicho que estaba muy enojado porque había sido objeto de un robo y de amenazas por parte de otro vecino y después lo roció con combustible y trató de prenderle fuego, pero él salió corriendo al tiempo que gritaba para que los otros inquilinos se dieran cuenta que se estaba generando un incendio.Los agentes municipales y los bomberos apagaron el fuego en la planta baja e ingresaron a la vecindad.Al hacerlo escucharon los gritos de una persona y subieron al segundo nivel, donde encontraron otra puerta bloqueada con muebles y a través de unos cristales pudieron ver que ahí se localizaba una persona lesionada y el ahora detenido, quien portaba un encendedor y previamente había generado una fuga de gas al mover la estufa y cortar una manguera con un trozo de vidrio.Los bomberos quebraron los cristales y rociaron de agua el interior del departamento, además de dirigir el chorro de agua a Óscar para controlarlo y de esa manera lograron su arresto, informó un agente del Ministerio Público (MP) a la jueza de Control Rocío González Lara en una audiencia realizada ayer en la séptima sala de los juzgados.Al ser entrevistado por los municipales la víctima dijo que Óscar David entró a su departamento para rociarlo con gasolina y amenazarlo de muerte.Afirmó que él se metió a una de las habitaciones para llamar al 911 y al salir vio que Óscar ya había colocado un sillón, el refrigerador y la estufa en la puerta, además se percató que le gas se estaba escapando y trató de prenderle fuego a él, por lo que forcejearon y resultó lesionado en el muslo izquierdo y en la mano izquierda.Las lesiones se clasificaron como aquellas que no ponen en peligro la vida, tardan más de 60 días en sanar y dejan consecuencias médico-legales como lesión de tendones de los dedos dos al cinco, dijo el fiscal.La abogada defensora indicó que no tenía ningún argumento a favor de su representado y la jueza declaró legal la detención de Óscar David, permitió que le formularan cargos legales y le preguntó si deseaba rendir declaración, a lo que él se negó.La audiencia de vinculación o no a proceso del sospechoso se programó para el próximo lunes a las 12:00 horas.La resolutora le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de un año.

