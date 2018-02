Timan en redes para boda colectiva

El Registro Civil alertó por timadores que utilizan las redes sociales donde se ofrecen como tramitadores para las bodas colectivas a cambio de 300 pesos por sus supuestos servicios.Javier Palacios Reyes, coordinador de esa dependencia, señaló que el Registro Civil no acepta intermediarios o “coyotes” para facilitar los trámites ni cobra por participar en este evento, por lo que llamó a los interesados a acudir directamente a solicitar su registro ante esa dependencia.Los timadores fueron detectados por personal del Registro Civil, que alertó en las mismas publicaciones de redes sociales que los trámites para este evento no tienen costo para los contrayentes.El funcionario señaló que hasta el momento no se tiene conocimiento de parejas estafadas ya que, indicó, la alerta en las mismas publicaciones de redes sociales fue oportuna.Cada contrayente debe presentar acta de nacimiento, identificación oficial y certificado médico emitido por parte del sector privado o público en original y dos copias.Hasta ayer más de 300 parejas se habían registrado en las distintas oficialías de la ciudad.La boda colectiva se efectuará el 26 de febrero en el Gimnasio Universitario a las 5:00 de la tarde, añadió.Indicó que el trámite será gratuito, condonando el pago de derechos, pláticas prematrimoniales y la primera acta de matrimonio.Con ello, las parejas se ahorrarán 710 pesos, de los que 550 son de la condonación por el Derecho de Matrimonio, 100 por la primera acta y 30 pesos de pláticas por contrayente.Las solicitudes y documentación para los enlaces pueden ser entregadas en cualquiera de las Oficialías en Ciudad Juárez; 01 Zona Centro, 02 Zaragoza, 04 Aztecas, 05 Pueblito Mexicano, 06 Mezquital, en horario de oficina de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. (Juan de Dios Olivas / El Diario)

