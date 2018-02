Madres toman primaria; acusan malos manejos

Una veintena de madres de familia de la Escuela Primaria Federal Alfonso Hernández Pérez tomaron ayer la entrada del plantel educativo con la finalidad de impedir el paso al director, a quien acusan de malos manejos de dinero.Según las quejosas, el director Felipe de Jesús Escobar Sánchez estuvo haciendo cobros por exámenes a los alumnos y recibiendo dinero que no se ve reflejado en las necesidades de las aulas.“A mí se me quitó de mi cargo porque indagué por cosas que el director hacía mal, fui y me quejé y dijeron que iban a resolver los problemas, pero no pasó nada”, relató María Guadalupe Hernández, quien era tesorera de la mesa de padres de familia.Dijo que el director cobra 50 pesos por alumno por concepto de los exámenes bimestrales en los que son evaluados normalmente.Tan sólo en el turno matutino existen más de 450 estudiantes.Ese dinero se reunía por parte de la mesa de padres de familia y luego se le entregaba al director. Sin embargo, al notar que la escuela contaba con necesidades y que éstas no eran satisfechas, decidieron investigar el gasto.Hernández dijo que los aires acondicionados no tienen mantenimiento y que nunca hay combustible para encender los calentones.Fue cuando pusieron sobreaviso a las autoridades educativas y al discutir el asunto salió a relucir que existen unos 25 mil pesos que no fueron gastados y que, de hecho, se los pueden cobrar a ella.“Ahí me dijeron que yo firmaba los cheques, por lo que a mí me deberían cobrar ese dinero. Cada año ha sido lo mismo en esta escuela. Esta vez se revisó el libro porque yo fui la que se quejó, aun así no se ha hecho nada”, reclamó.Ayer bloquearon las entradas al plantel educativo, permitiendo la entrada a estudiantes y docentes, pero esperando confrontar al director, que finalmente llegó pero no discutió con ellas.“Son situaciones que se deben aclarar ante las autoridades competentes, se solicitó la auditoría y estamos en ese proceso. No tengo mucho que decir”, dijo Escobar Sánchez a los medios de comunicación que lo abordaron respecto al tema.Judith Soto Moreno, subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte, dijo que ya se está realizando una auditoría en esa escuela, y que se deben esperar los resultados.“Se inició ya una auditoría para revisar cómo se está trabajando con el recurso, la auditoría está en proceso y a más tardar para pasado mañana estaríamos en condiciones de brindar un informe”, aseguró.