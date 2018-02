Acusan a dos de homicidio calificado

Los dos presuntos responsables del asesinato ocurrido el sábado pasado en el estacionamiento del centro comercial Gran Patio, ayer fueron puestos a disposición de un Tribunal de Control acusados de los delitos de homicidio calificado, posesión de vehículo con reporte de robo y uno de ellos también de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.Al parecer el móvil del asesinato fue una venganza por parte de uno de los ahora detenidos, Jesús Daniel Sánchez Martínez, por el crimen de un integrante de la pandilla “Los Aztecas”. El otro acusado es Édgar Ismael Tarango Guevara, alias “El Chaplis”. Ambos quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva.En la declaración rendida por Sánchez Martínez ante el Ministerio Público (MP) y leída ayer al juez de Control, Adalberto Contreras Payán, señaló que en el 2010 mataron a un carnal –como se denominan entre sí los miembros de “Los Aztecas”– de nombre Ricardo Martínez y en ese hecho al parecer estaba involucrada la persona que fue privada de la vida el sábado pasado, Alejandro Jáquez Velásquez.Jesús Daniel también dijo que el sábado pasado al acudir al centro comercial ubicado entre bulevar Zaragoza, avenida Casas Grandes y calle Parral, observó a Jáquez Velásquez y lo siguió para ver a dónde iba.Sánchez indicó que lo vio entrar a un gimnasio ubicado adentro de la plaza y optó por pedir el servicio de un Uber para que lo llevara a su casa en la colonia Altavista a recoger un arma de fuego y tras hacerse de una pistola al parecer calibre 9 milímetros le llamó a “Chaplis” para que lo llevara nuevamente al centro comercial a bordo de una camioneta Mitsubishi Outlander, gris.Después le dijo a “Chaplis” que esperaran a que saliera una persona y se estacionaron junto a una puerta instalada del lado del gimnasio y acabando de decir eso vieron salir a Jáquez Velázquez apodado “Nito”.“Yo me bajé de la camioneta con el arma que llevaba y le disparé en el pecho y en la cabeza como unas cuatro veces y ya me subí a la camioneta y “El Chaplis” agarró por todo el bulevar Zaragoza y vio vuelta por la Panamericana y cuando íbamos por la carretera estaban unos polis y se paró “El Chaplis” en la camioneta y los dos nos bajamos y salimos corriendo como para el Mercado de Abastos y yo tiré el arma ahí de volada de donde dejamos la troca y los polis nos iban siguiendo a pie y tiraron balazos y ya me agarraron de un lado de los locales”, declaró.El juez Contreras Payán declaró legal la detención, permitió que la fiscal responsable del caso les formulara cargos legales y al hacerlo la representante social dijo que se trataba del delito de homicidio calificado y también de posesión de vehículo robado pues la Outlander cuenta con reporte de robo en el extranjero de fecha 25 de octubre de 2016.Además a Jesús Daniel Sánchez Martínez se le acusó de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. El arma se recuperó y de acuerdo a los peritajes elaborados por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte existe coincidencia con los siete casquillos percutidos que se recuperaron en la escena del crimen.Ayer Sánchez Martínez y Tarango Guevara rindieron declaración ante el juez para señalar que fueron golpeados y torturados para dar una versión ante el MP.

