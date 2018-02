Lanzan operativos sorpresa contra el narcomenudeo

La delincuencia organizada siempre encontrará la forma de diversificar sus actividades ilícitas como el narcomenudeo, que en Juárez es muy lucrativo, dijo ayer el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Arturo Sandoval Figón.La corporación ha observado estos cambios como el uso de mujeres y hombres con perfil de “niñas(os) bien” y profesionistas forman parte de la clientela asidua a los negocios enclavados en los llamados corredores seguros, como el del bulevar Manuel Gómez Morín y la avenida Tomás Fernández.“Siempre están cambiando su forma de operar, siempre andan en busca de nuevos mercados y una labor de esta Secretaría es analizar estas nuevas formas para realizar las detenciones”, dijo el portavoz.Agregó que la SSPM mantiene el combate al delito de narcomenudeo.“Ahora se están realizando operativos sorpresivos en estos bares para disuadir la venta y consumo de drogas y hemos tenido buenos resultados”, dijo Sandoval Figón.Refirió que la tarea preventiva la SSPM no solo atañe a los policías, sino a los padres de familia en general que deben ser conscientes de los riesgos a los que se enfrentan sus hijos cuando asisten a lugares donde prolifera la venta de drogas sintéticas.“Una forma de prevenir es hablar con sus hijos respecto a quiénes son sus amigos, a qué se dedican, quién los apoya económicamente, quiénes son sus padres y demás familiares, qué lugares visitan y tratar de blindarlos lo más posible”, planteó el vocero.Reportes de la SSPM indican que el ‘cristal’, cuya distribución y venta es el supuesto motivo de múltiples asesinatos en la ciudad, es el que registra la menor incidencia en los aseguramientos realizados por los agentes preventivos.Los oficiales mantiene un alto porcentaje de decomisos de mariguana, que es el estupefaciente que más comercializan los supuestos narcomenudistas en la ciudad, dijo Sandoval Figón.Destacó que en la ciudad se observa una participación activa de mujeres tanto en la venta, como en la distribución de drogas, incluso el sicariato.El fiscal en la zona norte, Jorge Arnaldo Nava López, dijo que la delincuencia organizada está reclutando de todo, a hombres y mujeres con perfiles alejados al de los jóvenes conocidos “puchadores” que pertenecen a las pandillas.Los “dealers” (aquellos que realizan una venta de droga al menudeo) ya no aceptan ser identificados como “puchadores”. Rechazan ese concepto, plantea el abogado.“Como moda ahora no se les dice ‘puchadores’, son ‘dealers’ con perfil de ‘niñas y niños bien’”, refirió el fiscal Nava López.

