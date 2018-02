Ponen horario para visitar a la Virgen 'que llora'

Ante las miles de visitas que han llegado a la casa en donde se encuentra “la Virgen que llora”, la familia que ahí mora ya puso un horario de acceso al público.En la entrada de la vivienda ubicada en la intersección de las calles Anastasio Pantoja y Julio Miramontes del fraccionamiento Oasis Revolución, desde ayer hay un par de letreros que indican que las puertas serán abiertas de 3 de la tarde a 8 de la noche.El pasado domingo, tras una semana de constante adoración a la escultura que los devotos consideran un milagro, su propietaria, Rosy Ramírez, tuvo la necesidad de ir al médico.La razón es que desde hace más de 2 años padece de cáncer y tiene que estar en constante revisión, aún y cuando, asegura, se siente mejor que nunca tras lo sucedido con su virgen.“Pusimos un letrero aquí afuera de la casa diciendo que estaba cerrado por cuestiones de salud, mucha gente pensó que yo había enfermado, pero en realidad sólo tenía cita con el médico y no había nadie que se quedara a atender aquí”, dijo.Rosy aseguró que en días pasados las últimas personas se iban a las 2 de la mañana y las primeras llegaban a las 5, por lo que de día, noche y madrugada había gente esperando para entrar a su casa.“Para mí eso es una bendición, no le puedo negar la entrada a las personas, ellos vienen con mucha fe y nosotros les compartimos esto”, dijo.Comentó que incluso hay personas que ya han regresado después de una primera vez de haber ido, a agradecer favores de salud que la virgen ya les ha hecho.“Unas personas se ofrecieron a ayudarme a atender a la gente y vendrán en ese horario. Si alguien se ofrece en las mañanas, entonces abriremos en las mañanas”, expresó.Por otro lado, algunos vecinos del sector ya han expresado incomodidad ante la constante presencia de personas ajenas al vecindario, que invaden estacionamientos y entradas particulares.“El fin de semana estuvieron los matachines y hubo mucho ruido”, dijo una de las vecinas, que prefirió la reserva de su nombre.La Diócesis de Ciudad Juárez hizo un llamado a los feligreses a mantener la cordura y no llegar al fanatismo en torno al acontecimiento. (Karen Cano)

