Arrastra IMSS déficit de más de 100 médicos

La subdelegación de Ciudad Juárez del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) arrastra un déficit de más de 100 médicos pese a las constantes contrataciones.Este año registra una falta de 108 médicos, entre familiares y especialistas, plazas que se buscarán cubrir en la feria que se realizará en la Ciudad de México el 9 de marzo.El déficit de doctores es similar al registrado el año pasado, cuando ascendió a 145, cantidad que a su vez ha sido casi la misma durante años, de acuerdo con archivos periodísticos basados en reportes del propio Seguro Social.Christian Rodallegas Hinojosa, delegado del IMSS en Chihuahua, señaló que actualmente la falta de médicos se está extendiendo por jubilaciones, renuncias y cambios de residencia.A ello se suma que el número de egresados de las carreras relacionadas con la salud no son suficientes para satisfacer la demanda de profesionistas en el sector, dijo.En promedio cada año en las ferias para contratación de doctores del instituto, la subdelegación va por 100 o más elementos para Ciudad Juárez.Rodallegas Hinojosa recordó que el año pasado sólo se logró contratar a 74 de los poco más de 100 que se requerían.Comentó que en el actual contexto de repunte de índices delictivos que enfrenta la región no puede descartarse que influya en la decisión de los galenos para venir a laborar aquí.“No puedo negar que hace unos años fue un factor fundamental para que un buen número se retirara de la plaza. Optaron por cambios de residencia y hasta renunciaron”, refirió.Dijo que en los años de mayor delincuencia Juárez perdió un aproximado de 110 médicos, los cuales se han ido reponiendo.El delegado del Seguro Social mencionó que las plazas que se han repuesto recientemente corresponden mayormente a renuncias.“Ojalá que este nuevo reflejo de inseguridad no vaya afectar la decisión de los médicos para venir a Chihuahua”, declaró. El funcionario indicó que de manera general Ciudad Juárez carece de 24 médicos familiares, 18 internistas, además de urgenciólogos, neumólogos, neurólogos y urólogos.Ayer el delegado del IMSS en el estado sostuvo un encuentro con miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), donde se estableció retomar las mesas de trabajo con la iniciativa privada.En la junta se informó que entre 2014 y 2017 la inversión en equipo médico y metalmecánico para Juárez ascendió a 127 millones de pesos.Para el próximo jueves se planteará a nivel central la necesidad de licitar equipo de lavandería para esta frontera, entre otro tipo de maquinaria, dijo Christian Rodallegas.Juan Carlos Sapién de Anda, coordinador en turno del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), comentó que en unas semanas se tendrá una reunión en el Hospital 66 del IMSS aquí, para retomar los trabajos que anteriormente hacían las cámaras.Agregó que lo anterior consistirá en retomar los recorridos, verificar las condiciones del inmobiliario y atención a pacientes. (Cinthya Ávila/ El Diario)

