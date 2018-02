Un Tribunal de Control dictó auto de no vinculación a proceso a favor de un hombre acusado del delito de ‘sexting’, debido a que la cadena de custodia correspondiente al paquete donde al parecer iba las fotografías en las que la víctima se observaba desnuda se rompió y no quedó acreditado que el acusado fue quien difundió las imágenes.El delito de ‘sexting’ consiste en difundir fotografías de connotación sexual de personas sin su autorización y está previsto en el Artículo 180 Bis párrafo I del Código Penal del Estado de Chihuahua.En la acusación formulada por una agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Género en contra de Adel Ali Ibrahim se señala que él divulgó el pasado 26 de octubre fotografías de contenido sexual de su expareja sentimental sin su consentimiento.La fiscal dijo que el material fue enviado a una maquiladora donde laboraba la afectada, cuya identidad quedó bajo reserva judicial.Al presentar la denuncia, la víctima refirió que ese día el gerente le mandó hablar y le mostró tres fotografías de ella desnuda.También explicó que en el texto que acompañaba las imágenes se leía el nombre de la víctima luego el mensaje “independiente, servicio completo, hotel, motel y domicilio. Pareja y baile, servicio completo, previa cita” y se agregaba un número telefónico.En otras tres hojas enviadas a la maquiladora presuntamente por Ali Ibrahim se mostraban los datos personales de la víctima, como el nombre, edad, su domicilio, el correo y la escuela donde estudia, además de señalar que es ninfómana.La afectada también indicó que en agosto de 2015 laboró con Ali Ibrahim y un mes después inició una relación sentimental con él. Posteriormente Ali le prestó 29 mil pesos y cuando terminó la relación –entre abril y mayo del año pasado– él le mostró las hojas que fueron enviadas a la maquiladora y le dijo que si le veía la cara y no le pagaba las iba a hacer públicas.Sin embargo, ayer el abogado defensor de Ali Ibrahim dijo que su representado no envió el paquete a la maquiladora, que no había un documento que así lo acreditara y también evidenció que la cadena de custodia de las fotografías se rompió.La cadena de custodia de una prueba es un procedimiento controlado en el que se registra quién entrega y recibe la prueba desde su localización, fijación, recolección, embalaje y traslado para no alterar o contaminar la evidencia.Al emitir la resolución, la jueza Lizbeth Marbella del Carmen Barraza le dio la razón al abogado de Adel y dictó auto de no vinculación a proceso para luego levantar las medidas cautelares impuestas en la primera diligencia, consistentes en la obligación de acudir a firmar periódicamente ante el personal de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, así como no comunicarse ni acercarse a la víctima.