En aumento omisión de cuidados en menores

El hallazgo de siete niños en condiciones de precariedad e insalubridad que fueron asegurados para su resguardo por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), no es un hecho aislado.El personal del Departamento de Trabajo Social de la corporación advierte que la omisión de cuidados en perjuicio de menores de edad va en aumento en la ciudad ya que tan sólo en el presente año han sido rescatados 80 niños en edades de los cero a los 11 años, así como varios menores de 13 años que estaban a cargo de sus hermanos menores.“Es un problema serio que preocupa a esta Secretaría”, dijo ayer Arturo Sandoval Figón, vocero de la SSPM.Detalló que en enero fueron resguardados 43 menores de los cero a los 12 años: 27 estaban solos en la casa sin la supervisión de un adulto, ocho menores fueron localizados deambulando en la vía pública, ya que al salir de su casa se extraviaron.Entre estos menores se encuentra el infante que fue abandonado por su madre a escasas horas de haber nacido.Además, ocho niños fueron asegurados por maltrato infantil; en estos casos los menores fueron canalizados a la Subprocuraduría de Asistencia Jurídica y Social que dio vista al Ministerio Público que abrió las respectivas carpetas de investigación.Sandoval Figón dijo que tan sólo en los primeros cinco días del mes en curso, los agentes preventivos adscritos a la Unidad Especializada en Violencia Doméstica (Unevid) resguardaron a 37 menores.En el desglose de datos precisó que 13 niños fueron asegurados al momento de que sus padres fueron detenidos durante la comisión de un acto ilícito, por lo que fueron entregados a un familiar.Otros 18 niños fueron localizados en sus hogares solos sin la supervisión de un adulto y seis menores fueron localizados extraviados en la vía pública, dijo Sandoval Figón.De estos 37 casos, 18 menores fueron canalizados a la Subprocuraduría de Asistencia Jurídica y Social al observarse maltrato en perjuicio de la víctima.El vocero de la SSPM informó que durante el 2017 fueron asegurados 353 menores que acompañaban a sus padres durante la probable comisión de diversos delitos, de los cuales 258 fueron entregados a familiares cercanos, mientras que 95 niños fueron entregados en custodia temporal a la Subprocuraduría de Asistencia Jurídica y Social por no tener quién los reclamara.Además fueron resguardados 385 niños solos en casa. Los familiares de los menores acudieron a reclamar sólo a 250 menores, mientras que 135 quedaron bajo tutela temporal de la Subprocuraduría porque sus padres incumplieron con varios requisitos para garantizar el bienestar superior de los niños.Los elementos de la Unevid exponen que estos casos son considerados como violencia familiar.El abandono, que es el acto de desamparo injustificado hacia uno o varios miembros de la familia, el maltrato físico, el maltrato sicológico, el maltrato sexual, son agresiones comunes contra los niños, por lo que oficiales instan a la población en general a denunciar estos casos al 911 y no normalizar la comisión de este delito.“La omisión de la denuncia podría constituir la comisión de un delito”, plantearon agentes de Unevid.

