A proceso por supuesto robo de auto con violencia

Un hombre fue vinculado a proceso penal ayer por su presunta responsabilidad en el robo de un vehículo al conductor del servicio Uber. La víctima fue amagada con un arma blanca y lesionada.La defensa legal del sospechoso, Rosario Sandoval Aguirre, argumentó que se trataba de un robo de uso pues dijo que su representado peleó con su pareja sentimental y lo único que quería era usar el auto para llegar a la Central Camionera e irse de la ciudad.Sin embargo, el juez de Control Lorenzo Villar Chavarría consideró que esta versión no se encuentra acreditada con pruebas y la desechó.Los hechos sucedieron el lunes de la semana pasada entre las 23:15 y las 23:30 horas en el estacionamiento de un S-Mart ubicado en la avenida Tecnológico número 5450 de la colonia Cuesta cuando al parecer Rosario Sandoval amagó con un cuchillo a Jesús Armando Pineda González para quitarle un automóvil utilizado para brindar el servicio Uber.La víctima sufrió lesiones en el cuello y en la mano derecha, al tratar de oponerse al atraco.Al formular cargos contra Sandoval un agente del Ministerio Público (MP) señaló que el acusado también se apoderó de un celular LG color negro valorado en mil 500 pesos para después huir y ser arrestado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Ayer el juez Villar Chavarría dio por acreditado el robo del automotor pero del celular no al indicar que no hay datos de prueba para considerar que Sandoval también despojó a la víctima del móvil. Por lo que dictó auto de vinculación a proceso por el delito de robo de vehículo y lesiones y auto de libertad por el ilícito de robo simple.

