La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) encabezan durante 2017 y lo que va de este año las denuncias presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).Supuestos abusos de autoridad, detenciones ilegales, allanamiento de morada, tortura y falta de procuración de justicia, son los motivos por los que ambas corporaciones han sido señaladas ante Derechos Humanos, señaló el visitador de la Comisión, Adolfo Castro Jiménez.El año pasado la CEDH recibió 364 quejas de las que casi la tercera parte fueron contra las dos instancias. Seguridad Pública acumula alrededor de 60 casos, mientras la FGE arriba de 70, mencionó. En 2018 se han presentado las primeras tres contra la autoridad investigadora.De la totalidad de los señalamientos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió el año pasado al menos 10 recomendaciones a la Fiscalía, aunque al organismo no le corresponde dar seguimiento a que se cumplan, anotó Castro Jiménez. Sin embargo, también reconoció que muchas de esas quejas han resultado ser “mentiras”, pues en la mayor parte de los casos no se han comprobado violaciones a los derechos humanos.Al respecto, el vocero de la SSPM, Arturo Sandoval Figón, dijo que las quejas las puede poner cualquier persona y es obligación de Derechos Humanos atenderla, “pero no quiere decir que son hechos ciertos”.El portavoz de la corporación afirmó que ninguna de las acusaciones que se hicieron el año pasado ante la defensoría contra los elementos municipales prosperó.Por ello aseguró, incluso, que eso significa que abatieron la incidencia de abusos que se cometían contra ciudadanos.Y aseguró que casi siempre se trata de quejas “matizadas, como una estrategia de defensa de parte de los abogados o las gentes procesadas. Son actos de defensa o intimidación y muchos miembros de grupos delictivos aplican esa estrategia”.La Fiscalía no dio una versión al respecto.Otras dependencias estatales como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y Deporte (SED) y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) se encuentran también en la lista de denuncias recibidas ante la instancia el año pasado.Lo están también la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Regulación Comercial del Municipio, informó. En estos casos se da seguimiento administrativo y asesorías a los presuntos afectados, explicó.Las instancias de salud han sido señaladas debido a que los usuarios de los distintos hospitales, entre ellos el Hospital de la Mujer, destacó Castro Jiménez, se han quejado de una atención deficiente, desde la administración, los enfermeros y hasta los propios médicos.“Se han registrado casos de que se quejan por una inyección hasta la muerte de una persona”, comentó el derechohumanista.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.