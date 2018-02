Inconformes porque los recibos llegaron un día antes de su vencimiento, usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) saturaron ayer los cajeros automáticos de los módulos para pagar el servicio.De acuerdo con entrevistados, el retraso se presenta en varias colonias de la ciudad y así lo han sufrido durante los últimos cuatro meses, lo que afecta principalmente su bolsillo ante la falta de un aviso para planificar sus gastos.“Llegaron a tomar lectura desde el 23 de enero y el recibo me llegó a mi casa el 5 de febrero y se venció el día 6. Yo no puedo estar viniendo así de un día para otro y menos a estar reclamando, estoy recién operado de la vista”, manifestó Armando Martínez, habitante de la colonia El Granjero.El hombre acudió ayer a pagar la última facturación bimestral a las instalaciones de la CFE en la calle Reforma, en la colonia El Barreal, que en la mañana registró largas filas de usuarios de los que muchos presentaban el mismo problema, según dijeron.Armando, un usuario a quien le llegó un adeudo de mil 492 pesos, dijo que El Granjero se divide en cinco etapas y sólo en cuatro, según le han dicho, han llegado los recibos a tiempo, con varios días de anticipación.Su recibo indica que la fecha límite de pago es el 2 de febrero y el corte es a partir del día siguiente.“A mí me afecta económicamente a la hora de planificar los gastos, y además por el tiempo invertido para venir a hacer largas filas. Si no hay recibo, cómo lo vamos a pagar”, señaló Julio César, quien acudió a las instalaciones de la CFE en Reforma desde la colonia México 68.“Nunca me había pasado, el viernes se venció y llegó el recibo apenas el sábado”, dijo también Eleazar Hernández, de la colonia San Antonio, quien también hacía fila ayer en el mismo módulo.De acuerdo con usuarios, otros módulos de la CFE lucieron abarrotados.Las oficinas de la dependencia federal estuvieron cerradas el lunes por el día de asueto del 5 de febrero, por lo que a muchos se les complicó por cuestión de tiempo, interponer las quejas para que se resuelva el problema, comentaron.Las instalaciones de la CFE ubicadas en la calle Nueva Zelanda del fraccionamiento Oasis Oriente fueron las más abarrotadas ayer, hicieron notar los consumidores.Otros módulos, como el que se encuentra en avenida López Mateos y Vicente Guerrero concentraron filas de hasta 20 personas cada hora durante el día, constató este medio.El Diario buscó una versión sobre el problema con el superintendente de la comisión Antonio Luna, pero no fue posible contactarlo. (Javier Olmos / El Diario)

