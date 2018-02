Impulsan ley para evaluar a diputados

Diputados del partido Morena impulsan una iniciativa de ley para que los ciudadanos evalúen formalmente el desempeño de los legisladores del Congreso de Chihuahua con base en criterios específicos.El diputado Pedro Torres Estrada dijo que presentarán hoy ante el órgano legislativo el bosquejo de la Ley de Evaluación del Desempeño del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua.“Le queremos dar herramientas a la ciudadanía para que nos pueda evaluar y estando en funciones nos pueda reclamar si estamos haciendo bien o no nuestro trabajo”, explicó.Uno de los objetivos de esta propuesta –dijo– es que en el marco de la reelección de los diputados los ciudadanos les den a estos servidores públicos su aval sobre bases fundamentadas y no sólo en virtud de factores externos como simpatía o subjetividades.De acuerdo con la iniciativa de la que El Diario tiene una copia electrónica, la productividad de cada legislador no puede ser medida únicamente a través de las iniciativas que presenta en lo individual.Por esta razón, la fracción de Morena en el Congreso propone crear un Sistema de Evaluación del Desempeño Legislativo que generará indicadores que muestren el cumplimiento de las obligaciones básicas de los diputados a través de un consejo ciudadano colegiado.Según el documento, este consejo estará formado por cinco ciudadanos apartidistas que serán nombrados por el Congreso y deberán reunir ciertos requisitos como poseer cuando menos un título de licenciatura y contar con conocimientos y experiencia relacionados con la transparencia, las evaluaciones o el proceso legislativo.“Los integrantes del Consejo no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en ninguno de los Poderes del Estado o de sus órganos constitucionalmente autónomos”, se lee en la iniciativa.Entre otros, los aspectos que se evaluarán de cada diputado son calidad del proceso legislativo, indicadores de desempeño básicos como asistencia a comisiones y al Pleno, indicadores de la calidad de la información como si posee o no Oficina de Enlace y si cuenta con su Declaración 3 de 3.

