Con los 900 millones de pesos que recibirá el Estado de la Federación, Juárez contará con 16 millones 209 mil 710 pesos para la construcción de un gimnasio, recursos que se esperaban desde diciembre pasado, afirmó el alcalde, Armando Cabada Alvídrez.Dijo que la obra se aprobó el 15 de diciembre del 2017 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría estatal de Hacienda.Se trata de la construcción del Deportivo Centenario de la Constitución en la colonia 16 de Septiembre, ubicada al poniente de la ciudad.Sin embargo, como los recursos de la Federación se frenaron para el estado de Chihuahua, no se recibieron.Cabada afirmó ayer que nuevamente se dio luz verde a la asignación de esos 16 millones de pesos.El director de Planeación y Evaluación, Juan Enrique Díaz Aguilar, explicó que como ese presupuesto era del año pasado, la obra se licitó y contrató en diciembre.“Desde diciembre esperábamos el dinero, son recursos del ejercicio fiscal 2017 y tenían que estar comprometidos en ese año, si no te lo quitan”, mencionó.Afirmó que ahora en cuanto el Municipio reciba el dinero, la obra arrancará.Aparte de ese presupuesto, por los sismos de septiembre se dejaron de enviar 24 millones de pesos de la Federación, de esa cantidad, 16 eran para seguridad y 8 para el programa de empleo temporal, dio a conocer Díaz.Explicó que se recortaron 16 millones de pesos de una bolsa concursable de seguridad.Agregó que el Municipio ya tenía todo listo para recibir esa cantidad, pero se envió al sur del país por los sismos que ocurrieron.Expuso que del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) Juárez obtuvo 70 millones de pesos, y como hubo buen manejo de ese fondo el Municipio podía acceder a una bolsa extra de 16 millones.Aparte, no se validaron fondos del Programa de Empleo Temporal porque también lo remitieron a la Ciudad de México para la gente que retiró los escombros, mencionó.El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador Javier Corral Jurado, acordaron el sábado pasado destrabar la pugna que mantenía confrontado al Gobierno federal con el de Chihuahua.Ese día el funcionario federal anunció los acuerdos a los que llegaron ambas instancias.“El Gobierno federal se compromete a la entrega inmediata de los recursos convenidos que ascienden a 900 millones de pesos, mismos que deberán formalizarse la próxima semana”, dio a conocer Navarrete en conferencia de prensa en la Ciudad de México.También informó que la Procuraduría General de la República (PGR) llevará a cabo las solicitudes de extradición en contra del exgobernador César Duarte Jáquez.

