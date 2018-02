Marchan contra decomisos de 'chuecos'

Unas 100 personas se manifestaron ayer para exigir al Gobierno Federal que abra la regularización de vehículos “chuecos” y para demandar a los elementos de la Policía Federal, recién destacamentados en Ciudad Juárez, que no decomisen estos autos.A las 10 de la mañana de ayer lunes, los inconformes se dieron cita en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en el cruce del bulevar Zaragoza y la carretera a Casas Grandes y de ahí partieron, algunos caminando y otros en vehículos que formaron una caravana, hasta el edificio que alberga a los federales llamado “La Fortaleza” ubicado en la avenida Tecnológico y Vía Láctea.“El motivo es que no haya decomisos que perjudiquen a la gente humilde en su patrimonio y que con gran esfuerzo compró un carrito para ir a su trabajo, para llevar a los niños a la escuela. Creo que es lo que estamos pidiendo, una regularización porque del 2007 hacía atrás, que son los modelos que traía la gente fregada de aquí de Juárez, no entran al registro. Queremos una regularización inmediata, que la tramite el gobernador porque a eso se comprometió él en campaña y nada más exigirle que le ayude a la ciudadanía, al pueblo fregado”, declaró Lorenzo Muñoz dirigente de “Colonos y Comerciantes A.C.”.Al llegar a “La Fortaleza”, los manifestantes fueron recibidos por el comisario y responsable del operativo Titán, Humberto Terán.“En ningún momento vamos a estar revisando o deteniendo vehículos de procedencia extranjera, que quede bien claro. Nosotros tenemos otros objetivos: la lucha contra la delincuencia organizada, las órdenes de aprehensión de gente que está en su momento pues causando violencia en Juárez. Estamos realizando operativos disuasivos y preventivos. Pero en ningún momento está el objetivo enfocado a ese tema, es más ustedes son parte coadyuvante de nosotros”, afirmó Terán ante el contingente arrancando algunos aplausos.Sólo uno de los manifestantes gritó “entonces por qué lo comenzaron a hacer” en relación al aseguramiento de vehículos “chuecos” ocurrido el jueves pasado. A lo que Terán respondió: “Mira, fueron actividades propias de la División Caminos de PF. No fue por parte del operativo que viene directamente de México, nosotros no tenemos esa instrucción”.Muñoz agradeció al jefe policiaco que los haya recibido y refirió que en caso de ocurrir otros decomisos se acercaran directamente con esa agrupación de la PF, que al parecer es la División de Gendarmería.Después del diálogo, los manifestantes se retiraron del lugar de forma pacífica.Terán declinó dar entrevista a los representantes de los medios de comunicación reunidos en al lugar.

