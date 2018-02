Dan un paseo por la ciudad

Fuera de las aulas y de las oficinas, cientos de familias aprovecharon ayer el clima cálido y el asueto originado por el Día de la Constitución Mexicana, efeméride conmemorada ayer.En el parque el Chamizal, el lugar que es el punto de reunión por excelencia de los juarenses que desean convivir al aire libre, lució abarrotado por personas que deseaban disfrutar el sol y del pretexto de un día libre de actividades.“Aprovechamos el día que está muy bonito y quisimos traer a los nietos a mi bisnieto que tiene apenas 5 meses”, dijo Cecilia Badillo de 65 años.Armada con lonches, botanas y refrescos, la mujer y otros 11 integrantes de su familia llegaron al parque a pasar el día.“Ahorita es especial porque yo le tengo mucho miedo al frío, nos gusta mucho el calor y convivir en familia, y pues este es el lugar más popular”, relató.Por la mañana, las calles permanecieron desiertas, con apenas algunos guiadores en avenidas principales. La ciudad empezó a despertar hasta poco antes del mediodía.En plazas comerciales del Centro Histórico de la ciudad, más de una decena de negocios optó por no abrir sus puertas, sin embargo, las personas salieron de paseo y fueron observadas en distintos puntos.“El fin de semana lo pasé con mis amigos, pero este día preferí darme una vuelta con mi mamá, para caminar un rato y aprovechar que no está haciendo tanto frío como cuando empezó el año”, dijo Verónica, de 19 años.Lo anterior ayer mientras andaba ‘dando una vuelta’ en Plaza de Armas, buscando un lugar en dónde poder comprar algo de comida.Estudiantes de todos los niveles, maestros, burócratas y la mayoría de las personas, no tendrán otro día descanso hasta la llegada de las vacaciones de Semana Santa, la cual se desarrollará este año del 26 al 31 de marzo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.