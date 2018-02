A ellas las apodan “Las Chulas”, son mujeres jóvenes descritas como hermosas, elegantes, bien vestidas y conducen autos de modelo reciente.Se les ve frecuentemente departiendo en los diferentes bares del corredor Manuel Gómez Morín y su presencia es esperada por los comensales, adictos principalmente a las metanfetaminas.Clasificadas por sus propias amigas como “niñas bien” estas mujeres forman parte del nuevo grupo de distribuidoras de drogas sintéticas en este corredor.“Como moda ahora no se les dice ‘puchadores’, son ‘dealers’ con perfil de ‘niñas y niños bien’, explica el fiscal Jorge Arnaldo Nava López.“La delincuencia organizada está reclutando de todo, a hombres y mujeres con perfiles alejados al de los “puchadores” que pertenecen a las pandillas”, dice.Los “dealers” (narcomenudistas) ya no aceptan ser identificados como “puchadores”. Rechazan ese concepto, plantea el abogado.El objetivo es el mercado pujante de personas entre los 17 y 26 años, estudiantes de preparatoria y universidad, que van a los bares de moda en los llamados corredores seguros Gómez Morín y Tomás Fernández.Además de “Las Chulas”, hay grupos de hombres que venden ‘cristal’ en antros y a quienes las autoridades tienen más identificados.Ayer la Policía Municipal reportó el arresto de Vicente E. G., de 32 años, y quien supuestamente vendía dicha droga sobre la avenida Manuel Gómez Morín.La persona, dijo el vocero de la SSPM, vendía el narcótico a bordo de una camioneta Hummer, color azul, modelo 2005.El conductor fue sometido a una inspección preventiva y presuntamente los agentes encontraron debajo del asiento del copiloto una bolsa de plástico con ‘cristal’ para elaborar más de 100 dosis.El vocero dijo que la droga presuntamente sería comercializada entre los clientes de diferentes centros nocturnos ubicados en el corredor de la Gómez Morín.El detenido fue consignado ante el Ministerio Público que determinará la situación legal en 48 horas.“Las policías deben cambiar su estrategia e investigar y hacer uso de las estrategias de inteligencia para desarticular redes de distribuidores y no quedar únicamente en la detención del último eslabón”, dijo anteriormente el fiscal general, César Augusto Peniche.Destacó que sociedad y autoridades tienen que trabajar mucho en las escuelas y en la familia.“Vigilar bares y antros y hacer conciencia de la crisis por la que atraviesa nuestra sociedad”, aseveró. (Staff / El Diario)

