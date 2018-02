Abandona madre de James la búsqueda de su hijo

A dos semanas de la desaparición del niño James Camacho, su madre biológica, Teirasa Mower, abandonó la búsqueda de su hijo y se enfiló hoy hacia su natal estado de Washington, en Estados Unidos.La mujer, quien dijo sentirse cansada por no haber dormido lo suficiente, aseguró a El Diario que planea regresar a la localidad fronteriza para reanudar la búsqueda después de que lleve a su otra hija a casa.“Voy a regresar a Juárez. Tengo que llevar a mi hija a casa; ella no necesita estar aquí en Juárez. Espero poder hacerme cargo de todo para ella la siguiente semana a partir de que lleguemos a casa, que será el miércoles, así que será el siguiente miércoles”, dijo.Entrevistada vía telefónica mientras esperaba un autobús en la terminal de El Paso, Mower agradeció el apoyo de quienes en Ciudad Juárez se sumaron a la causa.Sin embargo, sin emitir más comentarios aseguró que ni el Consultado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez ni las autoridades policiales mexicanas la ayudaron lo suficiente.En su Facebook, Teirasa despotricó en contra de quienes la han criticado por las acciones que emprendió desde que supo sobre la desaparición de James.“Hay mucha gente aquí en Juárez, México, que me está ayudando a buscar a James Martín Camacho y estoy muy agradecida y en contacto con ellos, quienes me mantendrán al tanto mientras llevo a mi hija de regreso a casa y me aseguro de que ella esté a salvo”, escribió.

