La Administración municipal licitará en los siguientes días la compra de 40 mil despensas a un costo máximo de 5 millones de pesos, para que luego sean distribuidas por la Dirección de Desarrollo Social, dio a conocer el oficial mayor, Víctor Manuel Aguirre Ortega.A fin de evitar que se lucre con la donación de estos apoyos, la fracción edilicia del Partido Acción Nacional (PAN) vigilará esos mecanismos, aseguró el coordinador de los panistas, Eduardo Fernández Sígala.El oficial mayor aseguró que el costo estimado de cada despensa será de 125 pesos, y el contenido de cada una será; frijol, arroz, leche en polvo, azúcar, café, latas de ensalada de verduras, atún, harina, una pasta y un puré de tomate.El oficial mayor afirmó que el Comité de Adquisiciones autorizó la compra el viernes pasado y se espera que mañana miércoles se publique la convocatoria en el diario de mayor circulación de la ciudad.Agregó que el proceso de licitación se desarrollará en unos 20 días hábiles hasta el fallo de la empresa ganadora.Dijo que la entrega de las despensas se tiene que realizar antes de mayo, porque en ese mes inicia la veda electoral que culmina con las elecciones, el 1 de julio.“Básicamente aquí lo que se quiere es que se determine o que se lleven a cabo las licitaciones en la primera mitad del año, lo más pronto posible para que las dependencias empiecen a trabajar con sus programas”, expuso el funcionario.Mientras que el regidor del PAN, Hiram Contreras Herrera, integrante del Comité de Adquisiciones, expuso que aunque no están en contra de la entrega de alimentos, una despensa de 100, 120 pesos, “con todo respeto; es una burla, es utilizar a la gente más necesitada a cambio de votos”.Las que se donaron el año pasado, también por Desarrollo Social, no tenían calidad nutricional y no son suficientes, declaró.“No son repetitivas para las personas, van a repartir 44 mil despensas a 44 mil familias diferentes, como ocurrió el año pasado… hay que abarcar el mayor número de votos posibles”, mencionó.Eduardo Fernández aseguró que para revisar la entrega de las despensas, la semana pasada solicitó al director de Desarrollo Social, Édgar Alonso Chávez Tarrio, información sobre todo el proceso.“Es un tema muy delicado que vamos a estar revisando, porque aun cuando sabemos la necesidad de mucha gente por tener una despensa, es comida y lo necesita la gente”, declaró el regidor.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.