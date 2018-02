Piden dejar en Guadalupe recursos del peaje

La fracción del partido Morena en el Congreso local exhortó al Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua a que destine los recursos recaudados en el cruce internacional Guadalupe-Tornillo al municipio de Guadalupe.El diputado Pedro Torres Estrada afirmó que pobladores de esa localidad demandan que este dinero se vea reflejado en obras públicas y servicios para su comunidad.“Exigimos que haya participación de los recursos para Guadalupe. Que en congruencia, el gobernador Javier Corral Jurado promueva que haya una justicia distributiva a nivel local”, dijo.El Diario intentó comunicarse con autoridades municipales de Guadalupe para conocer una postura, pero, hasta el cierre de esta edición, fue imposible obtener una respuesta.De acuerdo con el exhorto de los legisladores Leticia Ortega Máynez y Torres Estrada, el sistema de transporte con que cuenta el municipio es disfuncional porque tarda de tres a cuatro horas en completar un ciclo, lo que provoca problemas a los habitantes de la región.“El tema de la inseguridad es ya conocido por todos nosotros y el municipio de Guadalupe es uno de los más afectados; sus habitantes se encuentran desamparados, aislados para realizar los pagos de sus servicios”, se lee en el texto del que El Diario posee una copia en versión electrónica.Además, dijo Torres Estrada, los pobladores de este y otros lugares del Valle de Juárez se enfrentan a los altos costos de la gasolina pese a estar en una región fronteriza porque sólo hay una estación de servicio y ésta no puede sostenerse bajo el esquema en el que operan las gasolineras colindantes con Estados Unidos.El legislador indicó que los habitantes de las comunidades se trasladan a Juárez para comprar combustible a precios más baratos, pero, señaló, en el camino son víctimas de extorsiones de policías ministeriales y de abusos de parte de los despachadores de gasolina.“El que despacha la gasolina no les sirve si no le dan dinero. Sufren una extorsión. Una vez que se las venden se van a la carretera y los paran los policías ministeriales y los extorsionan acusándolos de ‘huachicoleros’ (revendedores de combustible ilegal). O les dan mordida, o se atienen a las consecuencias”, comentó.El municipio de Guadalupe colinda con Juárez al suroriente de la mancha urbana y tiene como cabecera a la comunidad del mismo nombre.En su última actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que ahí viven 5 mil 272 personas.

comentarios

