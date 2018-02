La Mesa de Seguridad y de Justicia llamó a no satanizar la presencia de las fuerzas federales y aprovecharlas para que se combata la inseguridad en esta ciudad, aunque anunció la instalación de mesas de recepción de quejas contra abusos policiacos, ante las inconformidades que causó la llegada de los efectivos.Astrid González, coordinadora del organismo, admitió que los juarenses tienen un temor histórico nada tranquilizador a la Policía Federal, pues durante la “guerra contra el narcotráfico” en el sexenio pasado se cometieron graves atropellos por parte de los elementos contra la población juarense. Pero hay que ponerles cara a los responsables, dijo.“Tenemos que abrir un camino de quejas y no guiarnos por el miedo”, insistió la líder de la organización.La llegada de más policías federales e integrantes de la Gendarmería levantó una serie de quejas e incluso protestas de diversos sectores, principalmente por los retenes para detectar autos “chuecos” con engomados “pafos” que llegaron instalando los oficiales federales.Ayer, comerciantes de vehículos internados ilegalmente al país marcharon en las calles para inconformarse por supuestos decomisos de éstos que emprendió la Policía Federal tras su llegada a esta frontera, hace una semana.La manifestación fue atendida por Humberto Terán, comisario de la corporación y responsable del operativo ‘Titán’, que se implementa en calles y avenidas de la localidad.La coordinadora de la Mesa de Seguridad dijo que si el comportamiento de los policías es correcto se irá quitando el temor hacia la corporación.De cualquier modo, González ofreció el número telefónico *2232 para que la ciudadanía interponga denuncias anónimas, que serán acompañadas de medidas cautelares y acompañamiento durante el proceso que duren las investigaciones.Adelantó que esperan una reunión con mandos federales para dialogar sobre los operativos que se realizarán en la ciudad.Y es que, admitió, no se han visto acciones en la ciudad contra el narcomenudeo como se anunció que se harían, únicamente la instalación de retenes en avenidas principales, aunque dijo, seguramente son parte de su estrategia.“El problema de la ciudad es serio y la falta de elementos también”, justificó su presencia.La Policía pone a disposición el número telefónico *2232 para denuncias anónimas

