Lo mantienen arrestado por polvo que no era droga

La Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte mantuvo a una persona retenida aunque el peritaje elaborado por personal a su cargo determinó que no se podía establecer que lo asegurado era heroína como lo habían documentado los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) que realizaron la detención.Ayer, Jaime Daniel Castro Rivas fue puesto a disposición de un Tribunal de Control y el propio agente del Ministerio Público (MP) adscrito a la FGE le informó a una jueza Nancy Cristina Reyes Esquivel que el perito de la dependencia no pudo determinar que se tratara de heroína.Por lo que la juzgadora ordenó la inmediata libertad de Castro, quien llevaba más de 48 horas detenido.El jueves pasado aproximadamente a las 13:50 horas elementos de la SSPM a cargo de la unidad número 321 adscritos al Distrito Poniente realizaban un recorrido de rutina en las calles Ponciano Arriaga y Magdalena Islas de la colonia Revolución Mexicana cuando observaron a un hombre que estaba orinando junto a la pared de una casa.Por lo que bajaron de la unidad oficial y trataron de interceptar al civil pero él salió corriendo, trepó un barandal y luego la barda de una vivienda de la cual cayó. En ese momento los uniformados lo aseguraron para someterlo a una revisión.Presuntamente en la bolsa frontal derecha del pantalón que vestía Castro Rivas le hallaron un envoltorio que a su vez contenía 10 dosis supuestamente de heroína. Jaime Daniel fue remitido ante el MP al igual que las dosis y al hacer un examen químico, un especialista de la FGE documentó que no podía establecerse que se tratara de heroína.Sin embargo, Castro Rivas continuó detenido y ayer después de las 11:00 horas el caso fue puesto a consideración de la jueza Reyes Esquivel para que determinara si fue legal o ilícito el arresto.La resolutora consideró que no había delito qué perseguir y ordenó que Jaime Daniel Castro fuera puesto en libertad.

