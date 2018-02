Es 'La Curva' foco rojo por robos y asaltos

La zona de la Curva Perimetral Carlos Amaya se tornó un ‘foco rojo’ para clientes y vendedores de autos usados debido a múltiples asaltos y robos de vehículos y autopartes, denunciaron loteros.“Andamos con la psicosis, habíamos estado muy tranquilos hasta lo que ha pasado últimamente”, dijo un comerciante del sector quien pidió que se reservara su nombre por cuestiones de seguridad.De acuerdo con varios loteros entrevistados, a lo largo de la perimetral han repuntado los robos de automóviles y hasta asaltos contra los clientes.“Saben que la gente trae dinero, se han robado carros. Al de aquí de enseguida le robaron dos carros que tenía amarrados con cadenas hace apenas unos días”, agregó.Apenas la tarde del sábado, una mujer de 60 años fue asaltada y asesinada de un disparo en la cabeza cuando estaba por firmar un contrato de compra-venta de un automóvil en esa zona.De acuerdo con testigos, tres hombres llegaron al negocio ubicado en el cruce con la calle Usumacinta y se hicieron pasar por clientes; luego regresaron con armas, despojaron del dinero al encargado y accionaron el arma contra María Concepción Luna, como fue identificada extraoficialmente la víctima.La Fiscalía General del Estado informó que aún no hay detenidos, pero continúan las investigaciones.Los vendedores dicen que muchas de las veces no se han denunciado los casos ante las autoridades por miedo a represalias.“Al ‘Moreno’ (un lotero del lugar) lo bajaron de una troca hace unas semanas allá enfrente”, comentó, señalando a la vialidad conocida como La Curva.Los comerciantes dicen que la situación se agrava porque la arteria donde se encuentran no cuenta con alumbrado público, a pesar de que lo han denunciado en varias ocasiones a las autoridades.Otro de los entrevistados dijo que incluso “hasta los policías andan quitándole dinero a la gente”.“Y son de todos –señaló-, de la policía estatal, de la municipal y de la ministerial”. “Ven que andan calando los carros sin placas y luego, luego quieren dinero”, agregó.“Nos han robado de todo, pilas, autos, la seguridad es pésima aquí, es como un cáncer”, describió el panorama que visualizan otro vendedor de carros usados.El vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Arturo Sandoval Figón, rechazó categóricamente que los oficiales de esa corporación participen en robos.“Esto es falso, les pedimos que denuncien ante las autoridades correspondientes y que si tienen elementos de prueba las aporten para que se actué en consecuencia”, subrayó.Y agregó que “la SSPM ha dejado bien claro que elemento que es denunciado por actos que van en contra del buen actuar policiaco y que lastiman a la sociedad, se ha actuado conforme a derecho, siendo suspendidos de sus funciones y consignados ante la autoridad investigadora”.El portavoz de la Policía Municipal añadió que antes del crimen ocurrido el sábado, no han recibido denuncias de robos o asaltos a los números de emergencia.“No hay antecedentes de robos o asaltos”, afirmó.Aseguró que mantienen presencia policiaca en el área, pero los operativos se realizan con frecuencia ahí como en otras partes de la ciudad, “aunque no tenemos suficiente capital humano para poner un policía en cada esquina”.Pidió el apoyo de la ciudadanía para que se interpongan las denuncias debidas y se pueda actuar, en caso de que haya una situación de alarma.El vocero de la Fiscalía en la Zona Norte, Alejandro Ruvalcaba, pidió denunciar si hay víctimas de robo.

