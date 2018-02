Piden no caer en fanatismo ante virgen que 'llora'

Ante la devoción que ha tenido la estatua de la virgen que supuestamente llora, el obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, pidió a las personas a no caer en el fanatismo.“Invito a la gente a tranquilizarse, a no llegar al fanatismo ni prestarse a otras intenciones y a no desvirtuar nuestra fe”, dijo.Lo anterior luego de que la casa de Rosy Ramírez, propietaria de la escultura, ya ha registrado incluso visitas de Estados Unidos, así como la adoración por parte de danzas y filas de hasta tres horas para ingresar.“El amor a nuestra Virgen María es maravilloso y hay que fomentarlo. Hay que fomentar el amor a Dios, a Cristo. Respetamos la fe de la gente, y sus creencias”, dijo.El fenómeno se está registrando desde hace ya una semana, al interior de la casa ubicada en el Fraccionamiento Oasis Revolución.El párroco de aquel sector, Mario Manríquez, fue a verla, sin embargo, no pudo apreciar las lágrimas de la Virgen durante su visita.“El párroco fue y no vio llorar a la Virgen, pero la gente da testimonio de que sí, y esperaremos a ver cómo transcurren las cosas (…) La gente percibe algo, así lo expresa y lo vive, y lo celebra en la fe, y eso es muy respetable, que sea un acto personal de fe y que sirva para su santidad”, dijo.Es por esto que de momento no existe la intención de hacer pruebas científicas que determinen la certeza del acontecimiento, aunque no se descarta hacerlas en algún momento, más adelante, si lo consideran necesario.“Si hay otras urgencias, tomaremos decisiones. Esperemos no llegar a ese extremo, pero ya estamos pendientes de cómo evoluciona el fenómeno”, dijo.La escultura de la Virgen de Guadalupe derrama agua de sus ojos como si fueran lágrimas, según lo afirman su propietaria y varias personas que lo han podido apreciar.El caso ha atraído a cientos de creyentes católicos cada día desde que Rosy, el pasado domingo 27 de enero, dice que la pieza de cerámica que tiene acomodada en una esquina de su casa derramaba aceite de una de sus mejillas. Después, siguieron brotando de agua.Desde entonces, los fieles buscan con pedazos de algodón llevarse alguna de sus lágrimas consigo, y pedirle favores. (Karen Cano)