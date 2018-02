El número de víctimas intoxicadas por monóxido de carbono en la presente temporada invernal subió a 40 incluidas dos muertes por esta causa, informó Roberto Alejandro Suárez Pérez, epidemiólogo de la Secretaría de Salud en la Zona Norte.De acuerdo con el especialista en salud pública, en el transcurso de la época de frío también se contabilizan dos quemaduras asociadas a la incorrecta operación de los calentadores de gas.La Secretaría de Salud de Chihuahua dio a conocer que en el estado, incluidos los casos de la frontera, suman 84 envenenamientos por monóxido de carbono, mientras que se registraron seis intoxicaciones por gas LP, seis casos de hipotermia y 14 quemaduras.Este compuesto se origina a partir de la combustión que se produce en los aparatos de calefacción, sobre todo los que presentan deficiencias o son improvisados, así como los utilizados en ambientes sin ventilación.Médicos señalan que el monóxido de carbono es muy peligroso porque se trata de un tóxico que no tiene olor, color o sabor y que no produce ninguna irritación en el cuerpo.Se despide en el ambiente cuando existe una combustión deficiente de cualquier combustible como gas natural, gas LP, leña, carbón, queroseno o nafta.Por esta razón, Suárez Pérez aconsejó en primer lugar no emplear nunca el horno doméstico como aparato para generar calor, así como revisar constantemente estufas, calentadores y el sistema de calefacción para detectar posibles riesgos.Recomendó asegurarse de que no existan obstrucciones que bloqueen los conductos o rejillas de ventilación, pues la reposición del oxígeno es una parte fundamental del proceso que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.El médico sugirió mantener a los niños alejados de estufas y braseros, así como procurar que exista una buena ventilación en las habitaciones donde existan fuentes de calor como chimeneas, calentadores, anafres y hornillas.“Extremar precauciones si se va a utilizar leña o petróleo en chimeneas, estufas o calentadores dentro del hogar y sí es importante asegurarse de tener buena ventilación”, dijo el experto.Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre los síntomas que permiten advertir una posible intoxicación con monóxido de carbono están el dolor de cabeza, vómitos, náuseas, mareos, cansancio y debilidad.El compuesto químico es capaz de generar la muerte en tan solo algunos minutos de constante exposición, por lo que las autoridades de Salud llamaron a no ignorar estas precauciones y a nunca dormir con los aparatos encendidos. (Fernando Aguilar / El Diario)• Gas natural y LP• Leña y carbón• Queroseno o nafta• Dolor de cabeza• Mareo, náusea y vómito• Cansancio y debilidad

