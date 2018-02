Un pequeño pero inusual bulto que apareció un día en uno de sus senos hizo a Raquel Torres sentirse preocupada.Aunque no creía que fuera malo y tenía la esperanza de que se tratara de calcificaciones benignas, la mujer decidió consultar a un ginecólogo.Luego de una serie de exámenes y diagnósticos, se enteró de que padecía cáncer de mama, la tercera causa de muerte entre las mujeres en Ciudad Juárez y la primera en el rubro de los tumores, detallan datos oficiales.Raquel está convencida de que si hubiera postergado la visita con el especialista su destino sería otro.“Fue sorpresivo. De un día para otro. Me asusté, pero hasta que el doctor me dijo que sí era malo. No supe qué hacer. Me sentí triste y frustrada. ¿Cómo le iba a hacer sin servicio médico de ningún tipo? Sabía que los tratamientos eran caros”, afirmó.Raquel tiene 63 años y, como una persona de esa edad, se encuentra en los grupos de mayor riesgo para el cáncer, según las estadísticas de mortalidad de las autoridades de Salud.Según el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED), los hombres y mujeres de entre 60 y 69 años son quienes engrosan las cifras de muertes vinculadas a tumores malignos en todas partes del cuerpo.El año pasado, por ejemplo, el cáncer quitó la vida a 117 personas de entre 60 y 64 años y a 121 de 65 a 69, revela el SEED.En este contexto, especialistas recuerdan a propósito del Día Mundial contra el Cáncer que una gran parte de los casos son detectados cuando se encuentran en fases avanzadas y por lo tanto son pocas las acciones que pueden hacerse para salvar la vida.Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, explicó que en lo que respecta al cáncer de mama, el mejor recurso para diagnosticarlo oportunamente es que las mujeres se practiquen una mastografía a partir de los 40 años.“La única manera de detectar el cáncer de mama temprano es con una mastografía”, dijo Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte.“Tocarse es bueno, por supuesto, pero ya cuando se palpan una bolita puede ser avanzado”.Desde el punto de vista del médico, para prevenir esta enfermedad hacen falta líderes familiares en salud, hombres y mujeres capacitados en los temas cuyo papel sea estar al tanto de los otros miembros.“Para prevenirlo se necesita tener una familia sana y para tal, un líder en casa que esté pendiente de evitar el tabaco, el sobrepeso el alcohol. También, seguir al pie de la letra las cartillas nacionales de salud porque ahí están los tamizajes y estudios de detección oportuna de los cánceres que van apareciendo en el transcurso de la vida”, dijo.En el caso de los tumores malignos de mama, tanto el Municipio como el Estado cuentan con opciones gratuitas para su detección.El Municipio ofrece el estudio en el centro comunitario Francisco Villarreal Torres, situado en la calle Puerto Lisboa 1914 y el Estado en el Hospital de la Mujer, donde el servicio también es gratuito.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.