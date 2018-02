Suma James dos semanas desaparecido

A pesar de que lo han buscado en brechas, terrenos baldíos, casas abandonadas, en río Bravo y hasta en el Dren 2-A, James Martín Camacho Padilla no aparece.Ayer, el menor norteamericano de siete años que padece autismo cumplió dos semanas desaparecido, a pesar de los esfuerzos de las autoridades y la ciudadanía por buscarlo y encontrarlo con vida.Corporaciones policiacas mantienen la búsqueda del niño en diferentes partes de la ciudad, sobretodo en el suroriente y el Valle, informaron.El vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Arturo Sandoval Figón, dijo que mantendrán los operativos las 24 horas del día para localizarlo.Refirió que han seguido buscándolo sobre todo en el área de Riveras del Bravo, hacia abajo, a varios poblados del Valle, en toda la jurisdicción de Ciudad Juárez.“Mantenemos los operativos en brechas, en terrenos baldíos y casas abandonadas, a lo largo del río y de los canales”, indicó.El funcionario municipal aseguró que incluso lo han buscado en predios olvidados durante la noche.Por su parte, el portavoz de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Zona Norte, Alejandro Ruvalcaba Valadez, dijo que todavía mantienen la búsqueda.Agregó que el sábado se ampliaron los rastreos hasta Loma Blanca y colonias del surponiente que están cercanas a Riveras del Bravo.Durante el fin de semana, elementos de bomberos, policías municipales, peritos e investigadores, así como un can entrenado, buscaron a James en las aguas residuales del Dren 2-A, aunque sin éxito.Con la revisión del canal, las autoridades agotaron una de las líneas de investigación más importante, informó la Fiscalía.El operativo se hizo a bordo de una lancha y perros olfateadores a partir del cruce del bulevar Cuatro Siglos y Libramiento.La desaparición del menor fue reportada el 21 de enero pasado, después de que el niño se saliera de la casa. Desde entonces, sus familiares no lo volvieron a ver.Actualmente las autoridades correspondientes ofrecen una recompensa de hasta 200 mil pesos a quien brinde información que permita dar con su paradero.“Seguimos y vamos a continuar trabajando para buscarlo”, dijo el sábado pasado el director de Protección Civil, Efrén Matamoros, quien durante el sábado participó en los operativos de rastreo de James.

