Era intendente en televisora mujer asesinada en la Carlos Amaya

De un balazo en la cabeza durante un asalto la tarde del pasado sábado en la Curva Perimetral Carlos Amaya, fue asesinada doña Conchita, la intendente que en 2015 se volvió viral por interrumpir un noticiero de un canal local que transmitía en vivo, para limpiar el estudio.El crimen ocurrió a las 5 de la tarde en el cruce con la calle Usumacinta, cuando la mujer, acompañada de su hija, esperaba firmar un contrato de compra-venta de un auto con un lotero del sector, y llegaron tres asaltantes para intentar despojarla de sus pertenencias.Compañeros de Canal 44, donde trabajaba quien fue identificada extraoficialmente como María Balandrán Concepción Luna, de 60 años, confirmaron su asesinato, aunque las autoridades investigadoras indicaron que aún se encuentra sin identificar.De acuerdo con testigos presenciales de los hechos, Doña Conchita, como le llamaban en su trabajo, acudió al lugar para dejar su auto a cuenta a cambio de otro, momento en el que llegaron tres hombres haciendo una oferta por un carro.“Dijeron que iban a ir por el dinero, pero a los cinco minutos volvieron para matar a la señora”, narró un hombre que estuvo presente y pidió reservar su identidad. “Primero le quitaron el dinero al encargado y luego se dirigieron a la señora, les dijo que no tenía dinero y le dispararon de inmediato”.La víctima, que recibió un balazo en la cabeza, murió en el lugar.La Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que no se ha detenido a los responsables pero las investigaciones continúan.En noviembre de 2015, un video donde aparece Conchita se volvió viral en redes sociales, pues mientras los conductores del noticiero Contacto Matutino, Juan Manuel Martínez y Claudia Vega, transmitían en vivo, se atravesó para limpiar el piso, por enfrente de las cámaras.Trabajadores del medio de comunicación local la describieron como una mujer trabajadora que tenía tres empleos, y como “la persona más humilde y trabajadora del mundo”.“Era una mujer muy comprometida con sus compañeros, muy servicial, sentimos todos un ambiente de tristeza en todo el canal, todos preguntando qué pasó”, dijo Fernando Quintana, reportero del canal televisivo.A la mujer le sobreviven una hija y dos nietos, informaron allegados.Vendedores de autos usados entrevistados ayer dijeron que el crimen les pareció muy “raro” y “extraño”, porque la víctima no llevaba dinero. “Generalmente en estos casos siguen a sus víctimas, saben cuándo traen dinero, por eso se nos hace muy extraño”, comentó un lotero de la zona. (Javier Olmos)

