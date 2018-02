Atrae virgen que 'llora' a personas de EU

Personas de Estados Unidos y de todas partes de la ciudad han hecho fila a las afueras de la casa de Rosy Rodríguez, quien en medio de su sala tiene lo que consideran un milagro: la estatua de una virgen que llora.Ya hace una semana desde que la mujer se percató de lo que ocurría en su escultura, y los primeros en presenciarlo fueron sus hijas y sus vecinos.“Ahora después de las 4 de la tarde se hacen filas muy largas, de hasta tres horas. Han venido personas de todas partes, ayer vino una pareja de El Paso, Texas, y unas personas de Denver, Colorado”, relató.Aunque la Diócesis de Ciudad Juárez dijo que habría que hacer algunas pruebas para confirmar que efectivamente se trata de un fenómeno sin explicación científica; para los devotos que llegan cada día a este lugar, no hay una prueba más fidedigna que la paz y alegría que sienten frente al altar.“Es algo muy bonito, que no tiene explicación, la verdad. Se siente mucha paz”, dijo Jesús Manuel Martínez, quien ayer llevó a su nieta Aislinn, de 8 años, y quien padece autismo.Apenas conteniendo el llanto, el hombre expresó sentirse muy emocionado y aseguró que a pesar de encontrarse en muletas debido a un problema de salud, sus peticiones fueron exclusivamente para la niña, que no parecía entender lo que ocurría a su alrededor y sólo miraba sonriente a sus abuelos.“Yo soy creyente y creo mucho en la Virgen, tengo mucha fe en ella, por eso venimos para pedir por mi niña”, dijo.Ayer, desde las 8 de la mañana, grupos de danzantes llegaron a las afueras de esta casa, para rendirle tributo a la virgen.Entre ellos estuvieron los grupos Danza Devoción, San Juan Tadeo y San Pedro de Jesús, quienes danzaron frente a la mirada de vecinos y visitantes del lugar ubicado en la intersección de las calles Anastasio Pantoja y Julio Miramontes del Fraccionamiento Oasis Revolución.“Vienen sobre todo personas enfermas. Me han llamado preguntando cuánto cobramos por entrar, pero no aceptamos dinero ni cobramos nada. Esto es para todos, para compartirlo”, dijo Rosy.En la sala de estar son recibidas las personas sin distinción, algunas se quedan más tiempo que otras y se les permite. No ha faltado quien dice haber sentido la manifestación del espíritu y ha tenido que detenerse un momento a llorar y tranquilizarse.“A ella le gusta que le hagan cariños, que le recen con fe. A algunas personas les sonríe, a veces se ve que tiene los ojos más abiertos”, relató.Al pie de la efigie, ya se encuentran fotografías, rosarios y flores naturales, así como veladoras que han sido encendidas por los visitantes.Aunque Rosy abre las puertas de su casa a partir de las 8 de la mañana, dice que estos últimos días la gente comienza llegar desde las 5 de la mañana, y las filas se terminan hasta las 2 de la mañana.La situación incluso ya le ha ocasionado problemas con otros residentes del sector, pues estos han llamado a la Policía para que retire a las personas que se encuentran en la calle bloqueando accesos a sus hogares.Pese a que desde hace más de 2 años tiene cáncer y eso la ha mantenido debilitada, además de la gran cantidad de visitas que ha recibido, dice sentirse fuerte y bien, lo cual para ella es una bendición.Por ello, invitó a la gente que desee acudir a su hogar a hacerlo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.