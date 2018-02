Descartan muerte de James en el canal

La Fiscalía General del Estado (FGE) descartó ayer que el niño James Martin Camacho Padilla de 7 años, estuviera muerto y su cuerpo permaneciera en las aguas residuales del Dren 2-A.Con la revisión del canal de aguas residuales las autoridades agotaron una de las líneas de investigación más importante, a dos semanas de la desaparición del menor de origen estadounidense.La revisión del canal se planificó luego del operativo en el que participó un can rastreador que aportó la asociación civil TEXSAR Search&Rescue, que se sumó al operativo de búsqueda.Juntos a bomberos locales, los rescatistas recorrieron el canal de aguas negras con una lancha y los perros olfateadores a partir del cruce del bulevar Cuatro Siglos y Libramiento.El can marcó varios puntos, los cuales ayer fueron motivo de la búsqueda pedestre por parte de los bomberos, agentes municipales, peritos e investigadores.Ayer el director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, quien coordinó las acciones de búsqueda en el canal, dijo por la tarde que no fue detectado el cuerpo del menor, por lo que se estará al pendiente de un nuevo operativo cuando lo defina la FGE.Durante la tarde-noche del viernes, los elementos del Departamento de Bomberos rellenaron decenas de sacos de arena que fueron utilizados este sábado a primera hora en la contención del flujo de aguas residuales que fueron desviadas al Dren 2-A.La acción fue rápida, ya que sólo contaban con cinco horas que fue el límite impuesto por Conagua para la retención y desviación del agua residual.Los bomberos llevaron cuerdas, escaleras y dos lanchas para realizar las labores, mientras que los agentes de la Policía Ministerial recorrían a pie la orilla del canal y se apoyaban con picos y palos.Con ayuda de maquinaria pesada, personal de la JMAS, en coordinación con bomberos y agentes de la Policía Ministerial, comenzaron a colocar sacos de arena para contener el flujo de agua.Luego, con una retroexcavadora, de las conocidas como ‘mano de chango’, formaron una pared para contener el flujo de agua.La tarde del sábado el director de Protección Civil descartó la presencia del cuerpo del menor, lo que fue un alivio para Hugo Camacho quien permaneció pendiente de las acciones y se mostró muy reservado ante los medios de comunicación.

