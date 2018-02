Investigan vínculo de pareja con homicidio de 'uber'

El Ministerio Público determinará en las próximas horas la situación legal de la pareja que fue detenida como presunta responsable del delito de homicidio doloso en perjuicio de Ramón Riestra Niño, conductor de Uber.De encontrar elementos de prueba contra los detenidos, serán presentados ante un Tribunal de Control, informó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).Ayer, la empresa Uber México emitió su posicionamiento respecto al asesinato del juarense que trabaja para esta compañía.“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ramón Riestra, conductor de Uber en Ciudad Juárez. Estamos haciendo todo lo necesario de nuestro lado para que se haga pronta justicia. Reiteramos que en Uber condenamos cualquier tipo de violencia y que buscamos trabajar con las autoridades para generar un ambiente más seguro para los socios conductores y usuarios”, dice en su comunicado enviado a esta redacción.Como se informó, el conductor del servicio de transporte impactó su vehículo contra un domicilio luego de ser herido en un asalto.El hecho violento ocurrió el viernes pasado a las 00:30 horas en las calles Nopales Sur y Serpiente del fraccionamiento Colinas del Norte.El lesionado chocó después de forcejear con un asaltante, mismo que le enterró un cuchillo en el pecho al parecer en dos ocasiones.El herido fue llevado al Hospital General mientras los agresores se dieron a la fuga. Horas después murió a consecuencia de las lesiones sufridas.Ante este crimen, los choferes de la plataforma Uber protestaron en la FGE para exigir justicia para Ramón Riestra.Fueron precisamente los conductores los que hicieron la labor de investigación ante lo que calificaron como “inmovilidad” de los responsables de la prevención y persecución del delito.A través de redes sociales, los afectados se unieron e iniciaron una “cacería” de los responsables, dos hombres y una mujer, por la muerte de su compañero.“Nuestro compañero acudió a dar un servicio allá por el Safari y lo acuchillaron. Este al ser lesionado trató de escapar, pero chocó su unidad contra una barda. Fue atendido por paramédicos que lo trasladaron al hospital, pero falleció a las 12 del mediodía”, expresó Gerardo, chofer de Uber.A la mujer que solicitó el servicio de transporte la ubicaron y esta dio el nombre y domicilio de uno de los participantes, por lo que aún falta por ser localizado el tercer implicado.Los conductores rodearon la casa de uno de los homicidas en Salvárcar y solicitaron la presencia de la Policía Municipal. Los agentes arrestaron al hombre y la mujer ,a quienes después pusieron a disposición del Ministerio Público.“Queremos justicia para nuestro compañero y pedimos que no vayan a soltar a los dos detenidos”, expresó uno de los choferes.La representación social determinará si existen elementos de prueba contra los detenidos, ya que no existía flagrancia en la comisión del delito de homicidio doloso. La SSPM no dio a conocer el motivo del arresto de la pareja y aunque existe el señalamiento directo contra ésta, corresponderá a la representación social definir si presenta a los detenidos ante un Tribunal de Control.Hasta el cierre de esta edición se desconocía si existía la orden de aprehensión contra el tercer involucrado por la mujer detenida.

