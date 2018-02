Pierde donantes el Banco de Leche

A casi un año y medio de su inauguración, el Banco de Leche de la Secretaría de Salud en Ciudad Juárez no logra consolidar su listado de donantes.Estas instalaciones se sostienen con apenas dos o tres mujeres voluntarias que de forma activa donan el excedente de su producción láctea cada mes, pese a que en el padrón existen 52 de ellas registradas, explicó Zayra Martínez, responsable del banco.“El principal problema es la distancia”, dijo. “Aunque el Hospital de la Mujer está ubicado en una zona céntrica, la mayoría de las usuarias se hallan en las zonas periféricas. Hay mamás que hacen dos horas de camino para trasladarse. Nos abandonan muy rápido”.El Banco de Leche se ubica en el quinto piso del Hospital de la Mujer, donde le da servicio a los bebés recién nacidos que convalecen en el área de cuidados intensivos y que por cualquier motivo no pueden recibir el producto directamente desde el pecho de sus madres.Según Martínez, hasta ahora 23 niños prematuros se han recuperado gracias a la voluntad de las madres donantes.De acuerdo con la responsable, ante las dificultades que encara el banco, la Jurisdicción Sanitaria II alista un programa que permitirá, dijo, incrementar sustancialmente la producción que circula en el recinto.Se trata de una serie de lactarios que estarán ubicados en los principales centros de salud de los Servicios de Salud de Chihuahua, como los que se encuentran en las colonias Puerto Anapra y Águilas de Zaragoza.Estas unidades funcionarán como centros de acopio a los que las interesadas podrán acudir para entregar su leche y que posteriormente ésta sea enviada al Hospital de la Mujer para que ahí sea procesada.Hasta enero del año en curso, la infraestructura pública ha beneficiado a tres recién nacidos, comentó Martínez.“Son bebés prematuros que por alguna situación de salud tanto del bebé como de la madre no pueden recibir lactancia directa de su madre o la cantidad de ésta es insuficiente para asegurar todo el aporte de alimentación del bebé”, explicó.Las interesadas en convertirse en donantes pueden acudir al Hospital de la Mujer, ubicado sobre el Paseo Triunfo de la República, a unos metros de la avenida Adolfo López Mateos, dijo.El horario de atención es de 8 de la mañana a 2 de la tarde y las mujeres deben asegurarse de guardar al menos ocho horas de ayuno porque serán sometidas a pruebas de laboratorio para detectar enfermedades.

