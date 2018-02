El edificio del Hospital Psiquiátrico Civil Libertad incumple con los estándares de salud mental, por lo que el recinto dejará de operar en el actual lugar para ser reubicado al suroriente de la ciudad, informó Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte.El funcionario anunció que esta clínica será trasladada al edificio construido para albergar el Centro de Atención Integral a la Salud Mental (CAISM), que actualmente se mantiene subutilizado sin ser usado como fue proyectado.El CAISM se encuentra a 30 kilómetros de las instalaciones del Hospital Civil Libertad, en el extremo suroriente de la mancha urbana, enclavado en el fraccionamiento Senderos de San Isidro.De acuerdo con Valenzuela Zorrilla, en el transcurso de este mes y el siguiente se completará la migración.“Es un edificio hecho arquitectónicamente perfecto para un hospital de salud mental”, dijo.“Que hayan pasado ocho años y no se haya abierto era una pena y realmente nadie había querido entrarle al toro”, expresó.Vaenzuela Zorrilla agregó que el secretario Ernesto Ávila “tuvo la sensibilidad hacia la salud mental y entre todos hacemos el cambio”.Astrid González Dávila, coordinadora de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, se posicionó en contra de que las autoridades trasladen el Civil Libertad hacia el suroriente argumentando que dejarán sin fácil acceso a las personas que viven en el poniente de la ciudad.Sin embargo, el director médico de Salud en la Zona Norte explicó que la atención en el antiguo psiquiátrico no debe continuar debido a que no puede ser acreditado en virtud de las carencias que arrastra.Al no poder recibir una acreditación, su inevitable destino es el cierre definitivo de la sede que hoy ocupa, ubicada en la calle Ignacio Alatorre en la zona Centro.Estar en regla permitirá a las autoridades estatales acceder a recursos en salud mental para Ciudad Juárez, lo que es imposible en el caso del actual hospital, afirmó.“Se piensa hacer un semillero de psiquiatras en el CAISM. No había manera de poderlo hacer en el Libertad porque un hospital que no está acreditado no puede ser formador de psiquiatras”, aseguró.Datos del Subsistema de Información en Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (Sinerhias), el Hospital Civil Libertad se mantiene en operación con 32 camas censables desde 2010 en que este número disminuyó de 38.Hasta el año pasado, detalla la fuente, el recinto contaba con seis consultorios, tres médicos psiquiatras y dos médicos generales. (Fernando Aguilar / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.