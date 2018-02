Pese a los esfuerzos gubernamentales y civiles, el cáncer mantiene una sostenida tendencia a cobrar cada vez más vidas en la ciudad.A pesar de las campañas de detección temprana y las iniciativas de prevención de las organizaciones de la sociedad, las muertes producidas por tumores malignos no ceden, muestran estadísticas oficiales.Un análisis del Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED) permite conocer que el número de decesos asociados a esta condición se incrementó 17.5 por ciento entre 2013 y 2017.De acuerdo con el SEED, por esta causa entre enero y noviembre del año pasado fallecieron en Juárez 925 personas.La cifra es el resultado de un patrón al alza: en 2016 murieron 855, en 2015 fueron 835; en 2014, 804 y en 2013, 787.Estos datos adquieren relevancia en el contexto del Día Mundial Contra el Cáncer, una fecha celebrada en varios países del planeta para con el objetivo de sensibilizar a la población y disminuir la tasa de mortalidad de esta enfermedad.Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, reconoce que Ciudad Juárez arrastra un histórico rezago en la atención al cáncer que todavía hoy no ha podido abatirse.Prueba de ello es que ninguno de los municipios que integran la Jurisdicción Sanitaria II, entre ellos Juárez, cuenta hospital oncológico público para uso de la comunidad.Tampoco tienen a su disposición un acelerador lineal para ofrecer radioterapias, por lo que los beneficiarios del Seguro Popular deben ser enviados a la ciudad de Chihuahua para recibir el tratamiento al amparo de dicha póliza de servicios médicos.No sólo las estadísticas permiten advertir sobre el incremento; voces desde la sociedad civil han venido percibiéndolo desde hace tiempo.Julia Torres Nevárez, presidenta del Consejo de Administración de la asociación civil Aprocancer, está convencida de que el padecimiento crece cada vez más.“Desafortunadamente la tendencia ha sido al alza en la detección de cánceres, sobre todo de mama, cervicouterino, próstata y de testículo. Además, yo creo que todavía nos falta mucho conocimiento sobre la enfermedad”, dijo la activista.El año pasado, por ejemplo, los 10 tumores malignos que más vidas se llevaron en la localidad fronteriza fueron, en el siguiente orden, los de mama, bronquios y pulmón, colon, hígado, próstata, cuello del útero, estómago, riñón, ovario y páncreas.En este contexto, Valenzuela Zorrilla dio a conocer que Salud busca alternativas para avanzar en el tratamiento del cáncer.Una de las acciones que las autoridades llevan a cabo es la creación de una unidad de cuidados paliativos en el Hospital General dirigida a las personas que se encuentran en etapas avanzadas de la enfermedad y que por tanto no tienen esperanzas de recuperación.“Además tenemos trabajando un grupo de voluntarios juarenses”, afirmó. “Formamos un grupo llamado Camino: Cancerología, Manejo Integral del Norte. Está formado por 26 voluntarios entre ellos cirujanos oncólogos, oncólogos médicos, radioterapeutas, oncólogos pediatras, psicólogos y tanatólogos”.

