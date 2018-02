Un padrastro fue presentado ante un Tribunal de Control acusado de haber quemado con una plancha a un niño de tres años de edad, al parecer porque se hizo popo en la ropa.Contra el acusado, Dimas Ulises Atzin Baldovinos, se ejecutó una orden de aprehensión y ayer quedó a disposición de un juez local quien le impuso le medida cautelar de prisión preventiva.Al formular cargos legales en contra de Atzin Baldovinos, un agente del Ministerio Público (MP) señaló que el pasado 28 de diciembre en una casa en la calle Murcia del fraccionamiento Villa Residencial del Real, el padrastro utilizó una plancha para provocarle quemaduras en la espalda y los glúteos al hijo de su pareja sentimental.Hecho que se clasificó como el delito de lesiones.Inicialmente la queja fue presentada al 911 por Teresa de Jesús González García, quien cuidaba a la víctima y a su hermanito por las tarde cuando la madre salía a laborar en la industria maquiladora.Ese 28 de diciembre, González señaló a los policías municipales que respondieron al llamado de emergencia que tras llegar a su casa la víctima expresó “mira lo que me hizo ese señor” refiriéndose a Dimas Ulises Atzin.Ella le preguntó qué había pasado, en respuesta el niño se levantó la ropa y le mostró la espalda y los glúteos.Al rendir declaración ante el MP, la mamá del niño lesionado dijo que el 28 de diciembre se hallaba lavando trastes en el patio de su casa mientras su pareja cuidaba a los niños y aproximadamente a las 14:00 horas escuchó el llanto del menor de tres años y al entrar a ver qué sucedía vio a Dimas en la cocina y al niño lo encontró en su cuarto llorando y éste le dijo que su tío Dimas –como llamaba a su padrastro– lo había quemado.La madre también señaló que revisó al menor, observando que tenía una quemadura en la espalda de unos 15 centímetros y de forma cuadrada. Además explicó que vio la piel del pequeño café oscuro y el pañal un poco carbonizado. Por lo que le preguntó a su marido que si había quemado al niño, él respondió que no y se salió de la casa.La mujer agregó que cambió al menor y lo dejó encargado con la vecina de nombre Teresa, para ir a pedir permiso en su trabajo a fin de llevar al niño al doctor. Pero cuando regresó al domicilio donde cuidaban a sus hijos, los policías municipales la esperaban y fue detenida.La denuncia penal ante el MP fue interpuesta por un abogado del DIF Estatal, Gonzalo Jesús López Guerra.Ayer después de escuchar la acusación, Dimas Ulises decidió guardar silencio y la audiencia de vinculación o no a proceso quedó programada para la próxima semana.

