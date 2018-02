Denuncia MP irregularidades tras detención de su hijo

La mamá de un exagente ministerial acusado de haber cometido una violación, Laura Villanueva Rangel quien es comandante en la Policía Ministerial Investigadora (PMI), denunció que desde el arresto de su hijo ella sido cambiada de plaza de forma constante aunque ha permanecido al margen del caso.Además afirmó que el Ministerio Público (MP) ha coaccionado a una persona que se dice víctima para que no retire la denuncia penal, por ello acudió a presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).El proceso penal, que ya avanzó a un juicio oral, se sigue en contra del exministerial José Alberto Delgado Villanueva por su presunta responsabilidad en una violación cometida el 8 de agosto del 2016.La comandante señaló que ella tiene 16 años de servicio en la PMI y al ser detenido su hijo la enviaron a otros municipios, como Cuauhtémoc, Casas Grandes, Parral, Práxedis G. Guerrero y actualmente se encuentra asignada a trabajar en Lebarón.“De lo que mi hijo haga o deje de hacer yo no soy responsable de esos actos. Yo no entiendo por qué me movieron a mí, hablé con mi jefe directo y le dije por qué me están moviendo de Juárez, ¿me halló haciendo algo mal?, ¿me halló robando? Y eso se lo dije ayer (jueves pasado) al juez también: no se me hace justo que yo tenga que estar pagando también. Yo soy la más interesada en que esto se aclare, si es culpable que él pague, yo soy una mujer de principios y no voy a tolerar eso”, afirmó Villanueva.Contra José Alberto Delgado se han iniciado al menos dos causas penales. Una está registrada con el número 2299/16 y corresponde a una presunta violación ocurrida el 30 de septiembre del 2016 alrededor de las 4 de la mañana y afuera de la casa del servidor público.Ayer Laura Villanueva señaló que esta víctima acudió a buscarla para explicarle que José Alberto no la violó, que ella tenía una relación sentimental con él y fue descubierta por el esposo, por lo que se vio obligada a presentar una denuncia penal.La madre afirmó que esta víctima ha tratado de retirar la denuncia pero la agente del Ministerio Público (MP) a cargo del caso se ha negado a recibir la retractación e incluso le ofreció dinero y protección a cambio de que continúen con la querella.Por lo que se presentó la queja ante la CEDH.La otra causa penal ya se encuentra en juicio oral, el número 251/17, y corresponde a hechos sucedidos el 8 de agosto del 2016 entre las 04:45 y las 07:00 horas en las calles Paseo de San Isidro y Manuel Talamás Camandari del fraccionamiento Parajes de San Isidro cuando presuntamente Delgado Villanueva interceptó la afectada para subirla en contra de su voluntad a un vehículo oficial, golpearla e imponerle la cópula.Al respecto, Laura Villanueva indicó que a la víctima se le tomaron muestras vaginales para compararlas con el ADN de su hijo y resultaron negativas y reconoció que la víctima sí identificó a José Alberto como su agresor. (Blanca Carmona)