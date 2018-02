La Comisión Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional (PAN) declaró procedente la solicitud de registro de la precandidatura a la presidencia municipal de Ciudad Juárez de Carlos Fernando Ángulo Parra y José Mario Sánchez Soledad, en calidad de propietario y suplente.Hasta el momento es el único dictamen correspondiente a Juárez que ha emitido el PAN con relación al proceso interno.La otra solicitud procedente es la de María Eugenia Campos Galván, quien busca la reelección en el municipio de Chihuahua, así como el acuerdo de procedencia de regidurías de la misma ciudad.“Es procedente la solicitud de registro de los ciudadanos Carlos Fernando Ángulo Parra y José Mario Sánchez Soledad para participar como precandidatos en el proceso interno de selección de la candidatura a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, que registrará el Partido Acción Nacional, con motivo del Proceso Electoral 2017-2018 en el estado de Chihuahua”, acordó la Comisión.El acuerdo se aprobó el 1 de febrero y se publicó ayer en los estrados electrónicos del Comité Directivo Estatal del PAN.El secretario de Comunicación de la dirigencia estatal del PAN, Alfredo Piñera Guevara, explicó que por el momento desconoce cuántos panistas han solicitado el registro y los cargos de elección popular, porque no hay una agenda definida para llevar a cabo el trámite.“No tengo acceso a la información porque no hay una agenda, hay un plazo para el registro, pero no agenda, vienen por decisión propia y se presentan para hacer la solicitud, pero no es un horario establecido que se tenga previsto”, agregó.Además, los registros se consideran como tal hasta que se declaren procedentes después de revisar que cumplen con cada una de las obligaciones y requisitos establecidos en la convocatoria.En la invitación que emitió el Comité Ejecutivo Nacional del PAN para participar en el proceso interno se estableció que los candidatos a los cargos locales que postularán en Chihuahua en los comicios de este año serán a través del método de designación. (Gabriela Minjáres)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.