Llegan federales... a extorsionar, denuncian

A días del arribo de contingentes de la Policía Federal (PF) y de la División de Gendarmería, fronterizos se quejaron de supuestos abusos, intentos de extorsión y decomisos de automóviles “chuecos”.Lorenzo Muñoz, representante de vendedores de cinco mercados populares, señaló que tiene conocimiento de que los federales decomisaron al menos 11 vehículos de procedencia extranjera, mientras que vendedores apostados en “La Curva” del perimetral Carlos Amaya escondieron sus unidades ante el temor de que se las aseguren.En quejoso denunció que el jueves llegaron cuatro camionetas con policías federales a la calle Libertad, donde se ubica el mercado de “Los Herrajeros”, para dirigirse con quienes atienden en dos comercios donde venden televisiones usadas, preguntaron por los dueños y les ofrecieron “protección” contra extorsionadores.Para darles ese servicio les pidieron dinero, pero al no obtener una respuesta positiva de los trabajadores de los locales intentaron llevarse televisiones, sin embargo, los ciudadanos se los impidieron.“Vinieron a robar, en lugar de irse tras los sicarios y extorsionadores le están pegando a los poseedores de autos americanos y eso no se vale”, comentó.Ayer, vendedores de autos usados de “La Curva” escondieron sus unidades ante el temor de que les fueran decomisados.Se los llevaron a lotes privados o a sus domicilios, informó un vendedor que tiene más de 10 años ofertando autos en el perimetral Carlos Amaya, pero que solicitó la reserva de su identidad por miedo a represalias.“Nos informaron que una de las misiones del grupo de federales, que pertenecen a la Gendarmería, es venir con un operativo para quitarnos los carros, pero no vamos a permitirlo”, aseguró.Ayer por la mañana eran pocos los autos que tenían en exhibición sobre las banquetas del perimetral Carlos Amaya, desde la avenida De los Aztecas hasta el eje vial Juan Gabriel.También, ciudadanos dieron a conocer a través de redes sociales el temor que sienten al ser eventualmente víctima de “acciones ilegales” por parte de policías federales, incluso exhiben los puntos donde están apostados para que la gente tenga cuidado.En la ciudad están poco más de 600 elementos de la corporación federal, 310 que llegaron en diferentes contingentes a lo largo de la semana, 100 miembros de la División de Gendarmería y 200 desplegados desde el principio de este año.Con la finalidad de frenar los presuntos abusos de agentes federales, comerciantes anunciaron una protesta.Lorenzo Muñoz señaló que el gremio está molesto porque en menos de dos días los federales incautaron autos de procedencia extranjera, causando un daño al patrimonio de las familias de bajos recursos.Dijo que el lunes harán una marcha que partirá desde el cruce del bulevar Zaragoza y la avenida Óscar Flores Sánchez para llegar al cuartel improvisado que tienen los agentes federales sobre la carretera Panamericana y la calle Vía Láctea.Invitó a la ciudadanía a participar en la marcha protesta, que empezará a las 10 de la mañana.El comisario de la PF en Chihuahua, Enrique Salinas, dijo a principios de la semana que a nivel central se ordenó desplegar elementos en las zonas del país donde se incrementó la violencia, donde se incluye a Ciudad Juárez. (Staff / El Diario)

comentarios

