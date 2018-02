Alistan convocatoria para elegir 50 juzgadores

Para nombrar jueces definitivos, dentro de unas dos semanas el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado emitirá la convocatoria para el concurso de oposición que permita elegir a 50 juzgadores de primera instancia en toda la entidad, 22 de estos corresponde a Ciudad Juárez.El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Julio César Jiménez Castro, dijo que sus dos antecesores realizaron designaciones discrecionales pero ninguno de estos funcionarios permanecerá en esas plazas si no aprueban el proceso de selección que será abierto a la comunidad en general.Jiménez indicó que también los jueces provisionales que llevan más de tres años tendrán que sujetarse al concurso pues no se ratificará a nadie en función del tiempo que llevan en los cargos porque el único medio que prevé la ley para que una persona ocupe de forma definitiva el puesto de juez es el concurso de oposición o mérito.El magistrado refirió que Salcido y Sepúlveda nombraron a unos 30 jueces provisionales en la entidad.Actualmente en el Distrito Judicial Bravos, con cabecera en Ciudad Juárez, despachan 17 jueces provisionales en materia penal, cuatro en civil y uno en familiar.El pasado 23 de enero el Consejo de la Judicatura emitió la convocatoria CJE-CS001/2018 en la que llama a “las instituciones de gobierno, a las barras y colegios de abogados debidamente constituidos, a la sociedad civil organizada así como a todas las personas que estén interesadas a que presenten propuestas para el procedimiento de selección de jueces de primera instancia en materia civil, familiar, penal y de justicia para adolescentes” en diez distritos judiciales.Las propuestas se recibirán hasta el próximo 14 de febrero y posteriormente se va a abrir el registro de los aspirantes a jueces luego la UACH y la UACJ van a aplicar un primer examen de conocimientos, quienes aprueben pasaran a una segunda fase a iniciar el 11 de marzo y consistente en un curso de capacitación con una duración de 30 días.Enseguida se llevarán a cabo los exámenes teóricos, prácticos, psicológicos y psicométricos por personas ajenas al TSJ. Jiménez Castro dijo que actualmente buscan la participación de universidades de prestigios, de docentes y catedráticos que no pertenezcan al TSJ ni den clases en las facultades del Estado.“Las entrevistas serán videograbadas y las personas que no estén conformes con la calificación que se les asigne estarán en condiciones de promover un recurso para que se revise el examen correspondiente. Una vez que concluyan estos exámenes será precisamente el Consejo de la Judicatura que haciendo la evaluación de las diversas calificaciones obtenidas sea quienes designen los cargos en las 50 plazas que están vacantes para ocupar jueces en materia civil, familiar, penal y justicia para adolescentes”, señaló.Los aspirantes que no pasen el proceso de selección y sean funcionarios judiciales volverán a la plaza que tenían y sus percepciones serán las que tenían los antes de asumir como juzgadores.En el caso de los últimos abogados que fueron nombrados jueces, al abrirse dos salas penales regionales, el magistrado indicó que esas plazas están contempladas en el concurso de oposiciónQuienes aprueben el proceso de selección serán jueces definitivos y su trabajo se revisará tres años después por el Pleno del Consejo de la Judicatura y de considerar adecuado serán ratificados.

