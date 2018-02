Cumplen con una promesa

Como lo marca la tradición, Teresa Romero y su madre Luciana Blanco llevaron ayer a la Catedral al Niño Dios vestido con atuendos de colores por el Día de la Candelaria.Así lo hicieron, antes escucharon el mensaje del presbítero Víctor Manuel Ortega, quien en la ceremonia del mediodía, leyó pasajes de la vida de Simeón, un personaje crucial en la infancia de Jesús.Entonces pasaron a bendecir a los niños que fueron vestidos según los atuendos más llamativos.El padre les arrojó agua bendita y elevó oraciones por ellos.Teresa, de 26, y Luciana, de 54, eligieron dos vestidos artesanales en los colores rojo y verde que escogieron en la tienda, también decenas de personas que participaron en el rito llevaron sus figuras ataviadas con ropa de bebé o acostados sobre pequeños pesebres. Algunos cabían en ambas palmas de la mano.Teresa y Luciana provienen de Córdova, Veracruz.El muñeco de Luciana era un poco más particular, pues el color de piel tenía un tono moreno, distinto al de todas las personas que llevaron al niño vestido para bendecirlo.“Ahora sí que nosotros fuimos a comprarle ropa y encontramos los vestiditos, a mí me gustó mucho ese color. A mí me gusta mucho porque es mi color (de piel) y también es el de él”, expresó la mujer.“Venimos al bautizo del niño, como se acostumbra cada año; a mí me tocó ser madrina del bebé de mi cuñada y de hecho yo lo visto porque tengo una promesa con él (con Jesús)”, agregó Teresa.Con tres misas durante el día, feligreses recordaron ayer a la Candelaria, que según la tradición católica es cuando se levanta al Niño Dios, que fue acostado y arropado durante la Navidad.Esta práctica hace alusión a la presentación de Jesús al templo y que se conmemora debido a que son los 40 días después de su nacimiento, el 25 de diciembre.Cada creyente católico continúa con la tradición por un motivo personal, dicen algunos.Teresa lo hace porque durante su infancia estuvo muy enferma. “Yo estuve enferma y me ha ayudado mucho y ya no me he enfermado más. Para mí significa mucho, es una imagen que Dios nos dejó para apoyarnos en él”, afirma.Mientras que su madre dice que “ella es mi hija, yo fui la que hice la promesa de que si ella sanaba íbamos a vestirlos cada año”. (Javier Olmos)