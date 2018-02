Veneran figura de la Virgen que 'llora'

Una escultura de la Virgen de Guadalupe derrama agua de sus ojos como si fueran lágrimas, asegura Rosa Isela Ramírez, dueña de la imagen que compró hace dos años y que, dice, le dio una sorpresa después de varias semanas de acongojarse a causa del cáncer que padece.El insólito caso se registra en la casa marcada con el número 1504 de la calle General Anastasio Pantoja, en la colonia Oasis Revolución, en esta ciudad, y ha atraído a decenas de creyentes católicos de la zona al domicilio para ver con sus propios ojos lo que acontece.La mujer menciona que la imagen se está manifestando y lo hace según la persona que va a verla, “tiene diferentes reacciones, cierra sus ojos, a veces le sale una gotita de aceite o le sonríe a la gente, dependiendo la fe, el fervor, o que la Virgen ya sabe el dolor o las necesidades con las que vienen”, expresó.Según Rosa Isela, quien padece cáncer cérvicouterino desde hace tres años y medio, estuvo en cama las últimas tres semanas, cuando, el domingo, vio que la pieza de cerámica que tiene acomodada en una esquina de su casa derramaba aceite de una de sus mejillas.“Tuve algunas recaídas, la semana pasada tuve dolores en mis huesos y ya como a las nueve, me levanté para ir a acostarme a la cama pero algo me trajo directamente a la sala, donde está la Virgen, y al arrimarme me di cuenta que tenía una gotita de miel o de barniz”, relata.“Entonces pregunté: ‘¿qué es lo que tienes, te estás manifestando o qué?’; cuando mi hija entró, la Virgen empezó a llorar lágrimas de agua, le platiqué lo que había pasado y las dos lo constatamos. También entraron los amigos de mi hija que estaban afuera y se dieron cuenta que era verdad lo que estaba pasando”, agrega.Tras contarlo a los vecinos, su casa ha recibido a decenas de religiosos quienes por curiosidad hacen largas filas afuera para poder entrar y apreciar la figura unos minutos, encender veladoras y rezar algunos rosarios.La Iglesia Católica manifestó que debe imperar la prudencia y la serenidad hasta confirmar que, efectivamente, la Virgen está llorando realmente.“Reconocemos la fe de la gente. La familia está muy tranquila, muy serena, el evento para ellos y para nosotros es de fe. La señora de la casa estando en cama muy delicada se ha levantado, son cosas que se ven palpables ciertamente, pero tenemos que ser como Iglesia muy celosos, muy certeros y no podemos pronunciarnos en otro sentido sin esperar cómo se van dando las cosas”, dijo el obispo Guadalupe Torres Campos.Rosa Isela, quien vive con su hija Zenia Janeth y su esposo Ángel Torres Aldaco, adquirió la escultura hace dos años en un negocio cercano a la avenida de Los Aztecas, aunque dice no recordar el nombre del negocio ni la ubicación exacta.Vecinos entrevistados ayer, que acudieron a la vivienda para observar la figura religiosa, dijeron que lo constataron ellos mismos: había agua corriendo debajo de los ojos y aseguraron que están sorprendidos al ver el cambio físico de la propietaria, pues el cáncer ya no le permitía caminar, sino con andador.Stefany, de 23 años, vecina, aseguró que ella no era creyente pero ahora cree, “yo he visto el cambio, es un milagro”, afirmó.El padre Mario Manríquez acudió el jueves para presenciar el hecho, pero no vio ninguna lágrima, dijo el obispo de Juárez.“Yo ayer me enteré, le pedí al párroco del lugar que fuera a ver, él me dice que en el momento que él fue la Virgen no lloró, tendría que estar ahí todo el día, pero, bueno, lo que vemos es que es legítimo, que la gente sienta un acto de fe y ahí no hay razonamientos”, expuso.“Estamos vigilantes, le pedí que estuviera monitoreando, porque ya empieza a acudir mucha gente, primero para evitar circunstancias contrarias a la fe, y si me pregunta la gente qué decimos oficialmente si es real o no, tendremos que esperar a evidenciar e incluso hacer exámenes, pruebas muy delicadas”.“Que sean lágrimas, que sea cierto, que sea veraz, hacerle exámenes químicos, estudios con los expertos, por lo pronto pido tranquilidad, que tampoco se desboquen a la casa. Pediría prudencia, serenidad, no prestarnos a otras cosas”, concluyó. (Javier Olmos)