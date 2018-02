Denuncia periodista amenazas de Cabada

El periodista Héctor González del Canal 2 de Televisa local denunció que el alcalde Héctor Cabada Alvídrez lo amenazó el pasado jueves en la ciudad de Chihuahua, en el estacionamiento de un restaurante, delante de algunos comensales y meseros que observaban desde el interior del lugar.El presidente municipal afirmó que enfrentó al conductor de televisión, para hacerle saber que era un mentiroso y difamador por “atacarlo” constantemente.González relató que los hechos ocurrieron el jueves a las 10:40 de la noche, cuando venía de regreso a Juárez, luego de asistir a cubrir el informe del gobernador del Estado, Javier Corral.“Yo lo veo (a Cabada), vamos cruzándonos y lo saludo; buenas noches alcalde. Y su respuesta fue; ah eres tú pinche periodista de mierda, te va a cargar la verga, hijo de tu chingada madre, pinche periodista mentiroso, culero, suelta ese teléfono, te voy a romper la madre, entre otras cosas… Esto duró aproximadamente entre tres y cinco minutos”, afirmó.Relató que cuando terminó el informe fue a cenar, junto con un amigo al Applebbe’s del Periférico de la Juventud, y estando ahí el diputado del Verde Ecologista, Alejandro Gloria, se comunicó para decirle que estaba con otros legisladores en el restaurante Mochomos y que pasara a saludar.Agregó que cuando llegó al lugar se comunicó por el celular con Gloria para preguntarle dónde estaba y en ese momento iba saliendo el alcalde juarense, acompañado del administrador de la Ciudad, Rodolfo Martínez Ortega, y de 10 escoltas.El periodista cuenta que cuando saludó a Cabada, éste lo atacó verbalmente, lo amenazó e intentó agredirlo físicamente, pero sus custodios lo detuvieron, mientras otro lo empujó a él y le dijo; “ni la hagas de pedo porque te chingamos”.Refirió que todo esto ocurrió mientras tenía la llamada con el diputado Alejandro Gloria.“Estaba muy superado y sin ninguna oportunidad, yo no dejé el teléfono, y la otra mano la guardé en mi pantalón mientras me ofendía y cuando lo retiraban en la segunda ocasión, yo le decía alcalde; si usted tiene algo que aclarar, yo lo he invitado públicamente”, mencionó González.“Te voy a romper tu madre, a mí me la pelas, pinche mugroso…”, aseguró que dijo el edil.Relató que en la tercera ocasión que Cabada intentó golpearlo, Rodolfo Martínez pidió a los guardias que lo subieran a la camioneta, y se retiraron.El conductor declaró que ayer se quedó en la ciudad de Chihuahua, donde interpuso una denuncia de hechos ante el Ministerio Público y adelantó que además iba a recurrir a mecanismos nacionales e internacionales de protección a periodistas.El también director de Noticias de la televisora, afirmó que en los espacios informativos que dirige publica todo lo que ocurre en la ciudad, y agregó que tiene un sentido crítico contra las tres esferas de Gobierno.“Tengo 23 años ejerciendo mi profesión, yo no sé correr, lo que sí es cierto es que esas amenazas también de alguna manera inciden en mi familia, en mis hijos, por eso es que ahora me animo a denunciarlo públicamente y ante las instancias legales correspondientes”, declaró.El alcalde, Armando Cabada, afirmó que enfrentó al conductor de Televisa, Héctor González, a quien relacionó “con los que han hecho tanto daño a Juárez”.Cabada fue buscado para que ofreciera una versión sobre esta denuncia de González en su contra, y dijo que al igual que el periodista, –quien publicó la denuncia en su perfil de Facebook–, iba a contestar de la misma manera.“Sólo para aclarar. Ayer me topé con Héctor González, el conductor de Televisa Juárez y en su cara, de frente, le hice saber que era un mentiroso y difamador al constantemente atacar a mi persona sin ningún fundamento”, publicó el presidente municipal en su página de la red social.Cuestionó por qué el periodista no compara con hechos los logros de esta administración con las anteriores. “A las que él protegía con su silencio y que aparte se beneficiaba con esa complicidad”.Cabada sentenció que ésta es la primera y última vez que se referirá a Héctor González.“Una persona de su nivel y clara asociación con los que han hecho tanto daño a Juárez no merece darle más importancia. Nosotros, la mayoría, vamos bien”, manifestó. [email protected] iario.com.mx