Tamales, con la receta especial de la suegra

Mientras comienzan a embarrar con masa más de 100 docenas de hojas de maíz, de las cazuelas sobre la estufa comienza a emanar el aroma de los guisos que serán el relleno de los tamales que venderán este Día de la Candelaria.El proceso de elaboración no es nada fácil. La familia González Torres tiene que preparar hasta 45 kilos de masa que untarán en las hojas de maíz casi recién cortadas antes de verter el guisado. Entonces a la olla.Eso les cuesta a los tres cocineros de “Los Abuelos” alrededor de 12 horas, “un trabajo titánico pero agradable”, dice José Luis González, el encargado del negocio que se encuentra dentro de su propia casa, ubicada en la colonia Juárez Nuevo.Para hoy tuvieron pedidos de más de 100 docenas, sumando entre mil 500 y 2 mil tamales, todos hechos artesanalmente por ellos mismos.El menú ofrece tamales de puerco en chile colorado, chipotle con queso, pollo en salsa verde y dulce, lo que degustarán los deudores de este alimento mexicano que sacaron el “monito” de la rosca de Reyes el pasado 6 de enero.A las 4 de la tarde ya estaban batiendo la masa y la embarrada se prolongó casi toda la noche.Con varios días de anterioridad, el negocio apartó tamales para todo tipo de clientes: oficinistas, maestros, obreros de la maquiladora, hasta abogados, jueces y reporteros. Hoy muchos deben los tamales, pero lo más fácil no fue cocinarlos, sino comprarlos.La idea nació cuando José Luis se quedó sin empleo hace 27 años. Entonces la desesperación lo llevó a pensar en vender comida e inició con burritos hasta que terminaron por vender tamales. Lo hizo junto con su esposa Laura Patricia, a quien llama “la chef de los tamales”.Ahora también les ayuda su nuera Nubia Almodóvar.“A la gente le empezó a gustar, y todo es porque antes de cocinar le pedimos a Dios que bendiga los alimentos. Pensamos que cuando la gente come nuestros alimentos van a ser bendecidos, y es parte de eso que el negocio ha funcionado, porque también tenemos principios y valores”, asegura el padre de familia.Ellos compran el maíz molido para pasarlo por un proceso de mixtamalización, usan “la mantequita de puerco que compran en cubetas, recién sacadita”, y entonces embadurnan la hoja y la rellenan con los guisos a los que se les agregan otros sabores poco tradicionales, como los de chicharrón en salsa verde y frijoles con queso.Una vez listos, comenzarán a repartirlos hoy a temprana hora por toda la ciudad, desde Juárez Nuevo hasta el área del Pronaf, a los Juzgados Civiles y Familiares, a empresas maquiladoras y a escuelas, indica José Luis.“Nuestros tamales siguen siendo cien por ciento caseros. No tienen químicos y les pusimos el sabor de Juárez, con la receta especial de la suegra, quien ya falleció”, afirma.Hoy 2 de febrero se festeja el Día de la Candelaria y quienes sacaron al “muñequito” en la rosca de Reyes se convierten en los “padrinos del Niño”, por lo que tienen que ofrendar tamales.Según la tradición católica, este día se levanta al Niño Dios del pesebre para vestirlo y continuar con la ruta católica que pasa por los carnavales que se festejan en marzo, la Cuaresma y el Miércoles de Ceniza, hasta terminar con la Semana Santa.“La satisfacción más grande es que a la gente le guste el producto. Después de muchas horas se siente el cansancio, pero vale la pena la sensación al terminar, porque la gente nos dice que le gustaron mucho”, expresa José Luis.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.