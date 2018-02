Prometen destrabar fondo para víctimas

El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación a Víctimas del estado de Chihuahua con el que se pretende indemnizar a familiares de víctimas de la masacre de Villas de Salvárcar, será destrabado en las próximas semanas, aseguró el subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo Noriega.Indicó que la creación del fondo ya está en etapas avanzadas y tiene incluso disponibles 50 millones de pesos para atender a familias de víctimas de la violencia.Galindo Noriega explicó que los apoyos no se están entregando porque no está definido un esquema para darle seguimiento.“No se está usando porque trae problemas de monitoreo. Tiene que reunirse una Comisión estatal para definir cómo se aplicarán los fondos”, añadió.Señaló que se tiene contemplada una sesión del comité técnico de ese organismo el próximo 15 de enero para analizar la forma en que se asignarán los recursos.Explicó que hay otro fondo adicional también destinado para apoyar a familiares de víctimas de la violencia, pero exclusivo para niños y niñas que el año pasado tuvo asignado 20 millones de pesos y para el 2018 tendrá un presupuesto de 25 millones.En ambos casos se accede o se solicita el apoyo a través de la Fiscalía General del Estado (FGE).“Se aplica principalmente para ayudas en Educación. Es un programa totalmente estatal, el año pasado tuvo 20 millones”, refirió.En el caso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación a Víctimas este fue ofrecido por el gobernador Javier Corral Jurado el año pasado para la reparación del daño y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) está apenas por iniciar la revisión de este caso.“Desconozco por qué no se ha realizado esa solicitud de indemnización ante el Tribunal”, dijo Irma Villanueva, titular de la Ceav el pasado martes durante la inauguración del oratorio que reemplazó la casa en la que se registró la masacre de Villas de Salvárcar, ubicado en la calle Villa del Portal 1310.“Aquí la etapa que continúa es hacer una revisión amplia de lo que estableció el juez como indemnización de las afectaciones y necesidades que tienen las víctimas”, agregó ese día.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.