El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó el miércoles en Juárez tres mil 261 trámites de ciudadanos que acudieron de última hora a solicitar por primera vez o actualizar la credencial para votar.Las autoridades electorales de los cuatro distritos federales con sede en la ciudad informaron que, por primera vez, no hubo necesidad de programar citas para hacer el trámite los días posteriores al cierre del período, porque lograron atender a todas las personas que acudieron a los módulos hasta antes de la medianoche.El plazo para inscribirse en el Padrón Electoral o hacer modificaciones concluyó el miércoles 31 de enero.“Creemos que estamos ante un fenómeno muy raro, porque no dimos ninguna cita de atención programada; en nuestro caso a las 11:50 de la noche nos quedamos sin gente en la fila y ya nomás atendimos a los que estaban en el interior del módulo”, dijo Jaime Cruz Cuevas, vocal del Registro Federal de Electores (RFE) en el distrito 04.En el distrito 01 realizaron 594 trámites de inscripción o modificaciones en el Padrón Electoral; en el 02, mil 152; en el 03, 746; y en el 04, 769.Adicionalmente, en los seis módulos de atención ciudadana con sede en el municipio, se hicieron entrega de documentos, aunque la cantidad fue menor a los 500 trámites, ya que dieron prioridad a la solicitud de credenciales.Cruz Cuevas atribuyó la situación a que desde finales del año pasado operan con una nueva modalidad que no requiere imprimir el formato para firmar y colocar la huella porque todo queda registrado de manera digital, por lo que se ahorran alrededor de tres minutos en cada trámite.Mientras que la vocal del RFE en el distrito 03, María Eustolia Martínez Martínez, consideró que también se debe a que los ciudadanos respondieron con anticipación al llamado para solicitar la credencial con la que podrán votar en las elecciones de este 1 de julio.Destacó que en los dos módulos que corresponden a su distrito hubo afluencia durante todo el día, pero después de las 10 de la noche disminuyó a tal grado que no hubo personas formadas en el exterior, por lo que no hubo necesidad de programar citas.Los funcionarios electorales recordaron que los trámites de reposición por robo, extravío o deterioro de la credencial seguirán hasta el 28 de febrero, mientras que las reimpresiones del documento se podrán solicitar hasta el 20 de junio, debido a que no implican alterar la información vigente en el Padrón Electoral o en la Lista Nominal para el estado de Chihuahua.Las credenciales se deberán recoger a más tardar el 16 de abril para poder votar en los comicios del 1 de julio. (Gabriela Minjáres)

