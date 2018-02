Los trámites en oficinas de Gobierno se realizan hasta este día y las actividades se reanudan el martes 6 de febrero debido a que el lunes es día inhábil.Los burócratas descansarán por la conmemoración del 101 aniversario de la Constitución Mexicana.Igualmente no se trabajará en instituciones bancarias ni en planteles educativos.Quienes tienen pendientes en Recaudación de Rentas del Estado también podrán realizar pagos mañana sábado.El 5 de febrero la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) mantendrá cerradas sus oficinas, pero los usuarios podrán hacer los pagos de recibos del consumo de agua en tiendas de autoservicio y en cajeros automáticos, informaron portavoces de la descentralizada.Las dependencias que no descansarán son aquellas que por sus funciones requieren seguir operando, como Policía, Tránsito, Bomberos y Rescate, del Municipio, mientras que del Estado la Fiscalía General, Protección Civil y servicios hospitalarios de urgencia, se detalló.Óscar Retana Morales director de Recursos Humanos municipal, pidió a la ciudadanía que debe cumplir trámites pendientes a realizarlos hoy, ya que de lo contrario, tendrán que esperar hasta el próximo martes.Dijo que además de las dependencias de seguridad, algunos empleados de la Dirección de Educación laborarán normalmente el lunes, debido a que atenderán eventos conmemorativos al aniversario de la Constitución.El día inhábil se otorgará a los empleados de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y al Reglamento Interior que rige las relaciones entre los trabajadores y el Municipio, estableció Retana.Expuso que aproximadamente 3 mil 600 trabajadores municipales estarán tomando el asueto.Para el martes 6 de febrero, las oficinas municipales reanudarán actividades en horario regular de 8 de la mañana a 3 de la tarde.La Dirección General de Servicios Públicos Municipal informó que a pesar de que el lunes es día inhábil, la recolección domiciliaria de basura se llevará a cabo de manera habitual.El director de Limpia, José Antonio Lozoya Sapién, exhortó a los habitantes de la zona norte, a quienes corresponde la recolección los días, lunes, miércoles y viernes, para que saquen la basura de manera normal y eviten acumulación en sus hogares.Los ciudadanos de la zona sur, a quienes corresponde los días martes, jueves y sábado, también tendrán el servicio, pues no se presentará ninguna demora en la recolección y recorrido de los camiones de la empresa PASA.De igual manera, Lozoya Sapién agregó que aún y cuando sea día inhábil, la dirección a su cargo designará cuadrillas de guardia a fin de atender oportunamente cualquier situación de emergencia que se llegara a presentar en la infraestructura o equipamiento urbano.Dijo que de acuerdo con el convenio realizado entre Servicios Públicos y la empresa concesionada para la recolección de basura en los hogares, solo se suspenderá el servicio los días 25 de diciembre y el primero de enero. (A. Castañón / J. Olivas / El Diario)

