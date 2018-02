Peregrinan por un lugar para sus hijos

Entre incertidumbre y prolongadas filas, padres y madres de familia iniciaron ayer con el peregrinaje de las inscripciones en el nivel básico.Una de las escuelas que más problemas tuvo fue la primaria federal Plan de Ayala, ubicada en el fraccionamiento Praderas del Sol.En el sitio, algunos padres llegaron desde el mediodía del miércoles, pasaron la noche fuera de la escuela, y todavía ayer por la mañana seguían en espera de una respuesta.“Nos dijeron que sortearían los lugares, pero no estamos de acuerdo, deben de respetar que nosotros hemos llegado primero, entonces nos quedamos para nada”, dijo una de las madres que se encontraba en el sitio.Durante la noche tuvieron que valerse cobijas para guardar su espacio, y al momento de ir al baño, pedían 15 minutos para correr a su casa y luego regresar.“Vino el director y nos dijo que no era necesario que nos quedáramos, pero sólo son 29 lugares en la mañana y 31 en la tarde”, explicó.La principal problemática, dicen, es que actualmente la escuela en mención tiene en su mayoría niños que provienen de otras colonias, entonces, al momento de agotar el primer criterio que es el de inscribir a los niños que ya tienen hermanos adentro de la escuela, se saturaron los lugares.Por ello, argumentan que el plantel no les está dando preferencia a sus hijos, quienes deberían tenerla por vivir en el sector.Muchos de ellos, incluso, son egresados del Jardín de Niños María Cristina Zúñiga de Santiago, ubicado a un lado de la primaria en mención.“El 9 nos van a decir si quedaron, pero si no quedan ya el 9 ¿dónde encontramos lugar? Mucha gente no conoce la escuela en donde nos dicen, nada más nos dicen que para allá”, Verónica Díaz.Judith Soto Moreno, subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte, explicó que las inscripciones se tienen que hacer por criterios, y que los lugares disponibles se sortean entre los que demandan un espacio.No obstante, los padres no se sienten conformes, e incluso solicitan que lleven trailas para poder sortear esta problemática.“Vamos a revisarlo, porque si hay opciones donde puedan inscribirse y estarían mucho más cómodos ahí. No se descarta la posibilidad de llevar trailas, pero tenemos que revisarlo en base a los lugares disponibles en el área”, dijo.Sería el 9 de febrero cuando las escuelas estarían realizando el primer corte, y determinando si aún hay espacio para más niños, quienes quedaron de los aspirantes.Además de esta escuela, otra en la que los padres hicieron fila desde las 4 de la mañana, fue la Escuela Secundaria Federal 1. Aquí directivos de la institución detallaron que los solicitantes fueron atendidos en cuanto se iniciaron actividades.Por lo demás, aseguró que la jornada se realizó conforme a lo planeado, y se espera que hoy todavía sigan llegando a las escuelas padres y madres en busca de espacio.Lo único que les pidió es que fueran flexibles en cuanto a la escuela que desean para sus hijos, pues dijo que era imposible que todos alcancen lugar en donde quieren.En el caso de preescolar, los padres de los aspirantes deben presentar acta de nacimiento, CURP, Cartilla Nacional de Salud, Comprobante de domicilio, Identificación oficial del padre, madre o tutor, y en el caso de aspirantes con Necesidades Educativas Especiales y Aptitudes Sobresalientes presentar diagnóstico emitido por una institución oficial.En el caso de primaria, se debe presentar la Constancia de Inscripción Primaria preimpresa, Comprobante de domicilio, Identificación oficial del padre, madre o tutoría, y en el caso de aspirantes con Necesidades Educativas Especiales y Aptitudes Sobresalientes presentar diagnóstico emitido por una institución oficial.Y en el caso de secundaria, la Constancia de Preinscripción Secundaria preimpresa; una fotografía reciente tamaño infantil, de frente, en blanco y negro, no instantánea; Identificación oficial del padre, madre o tutor, y lo mismo para los aspirantes con necesidades educativas especiales. (Karen Cano / El Diario)